「台灣囝仔」歡迎回來！

【緯來新聞網】日本人氣團體&TEAM今（30日）為了台視《紅白》三度訪台，這次只有7位成員來台，但現場仍吸引大批粉絲到場接機，尖叫聲破表。「台灣囝仔」王奕翔更是人氣爆棚，粉絲們大喊「王奕翔歡迎回家」，十分熱情。

&TEAM為了紅白三度登台。（圖／攝影組）

&TEAM這次為《紅白》訪台，31日出席記者會，晚上則是到小巨蛋參加《紅白》錄影。這次僅有7位成員來台，K、EJ因行程關係並未出席，班機也未對外公開，但依舊吸引大批粉絲到場支持。台灣成員王奕翔今戴著灰色帽子搭配紅色頭巾現身，以一身「GD風格」現身，緊身短袖看得出好身材。聽到現場粉絲熱情大喊「王奕翔歡迎回家」，他也點頭微笑、微手跟粉絲打招呼。有趣的是，他也是成員內唯一一位聽懂中文的成員，聽到現場攝影直接用中文要求「奕翔看這邊」、「比愛心」，他也忍不住笑出來，場面逗趣。

廣告 廣告

&TEAM台灣成員王奕翔聽到攝影要求比愛心，十分配合。（圖／攝影組）

&TEAM來台，台灣成員王奕翔人氣爆表。（圖／攝影組）

更多緯來新聞網報導

逝世男星驚喜獻聲超催淚 《魔戒》奧斯卡經典配樂重現

何超儀抵台力挺LGBTQ 同志遊行同框9猛男KOL