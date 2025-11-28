台灣囝仔60天闖出美國市場版圖 用「台味QQ」首月營收破百萬

27歲的台裔英籍John Liu今年離開TikTok產品總監後，給自己60天創立食品「KiuKiu」，專攻以米為基底的麻糬鬆餅和鬆餅粉市場。《Entrepreneur》雜誌報導，KiuKiu 8月上線，首月創下10萬美元（約新台幣320萬元）營收，目前已進駐北加州80家零售通路。John Liu投入約6.5萬美元資金，成功將台灣「QQ」口感帶入美國早餐市場。

高效「60天衝刺模式」成關鍵

John Liu曾是TikTok Shop創始團隊成員，後來協助建立TikTok的生成式AI影片平台，但今年4月決定離職，去闖出自己一片天。根據《Grow to Market》報導，他運用科技業經驗制定60天衝刺計畫，專注驗證一個核心問題：消費者是否願意購買麻糬鬆餅粉。



他舉辦數百人次試吃活動，測試超過80種配方，透過Google表單收集回饋。這種有時限的驗證策略，避免了無止境的產品改良，讓創意能夠快速獲得市場驗證或快速淘汰。

台灣「QQ」成功進軍美國

John Liu在台灣成長期間，習慣食用麻糬、年糕與米粉等，具有「QQ」口感的米製品，品牌名稱KiuKiu正是源自台語「QQ」的音譯。他觀察，美國超市貨架上已接受杏仁粉、樹薯粉等替代麵粉，但作為全球最多人食用穀物的米卻缺席，除了麻糬冰淇淋，幾乎找不到有嚼勁的米製品。而KiuKiu目前推出芋頭、班蘭椰子和黑芝麻三種口味，採用加州種植的米粉製作，天然無麩質。

John Liu推出芋頭、班蘭椰子和黑芝麻三種口味，以米為基底的鬆餅粉。 （圖／翻攝John Liu的linkedin）

John Liu將總投資的20%用於品牌設計，與大學好友的TWO Agency平台合作，創造能在烘焙貨架上脫穎而出的包裝，同時保留亞洲文化元素。這項投資已見回報，他強調品牌不只是漂亮包裝，而是建立可持續競爭優勢的重要策略。

全通路布局 小而強才走得長遠

雖然透過直接面消費者（D2C）管道起家，KiuKiu採用全通路策略，目前直銷業務維持穩定與良好回購率。John Liu也計畫2026年透過亞馬遜和 TikTok Shop擴展業務，並加重社群媒體投資。他也提醒，創業者建立可持續的進入市場策略，「寧可在20家店稱霸，也不要在200家店默默消失」，強調在既有通路獲勝後，再考慮規模擴張。

60天衝刺法 效率創業新風潮

報導分析，從John Liu的成功模式可見，市場已從過去獎勵大規模發布和大額募資，轉向獎勵聚焦策略：更少產品線、更短時程、更明智的賭注。



而John Liu的60天衝刺模式包含選定單一待證實問題、設定截止期限、收集誠實回饋、公開發布進度等5個步驟，以及在期限到達時果斷決策。這種效率導向的創業方式，也讓創業者能在60天內，達成多數人一年才能完成的進展。