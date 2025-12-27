台灣囡仔好厲害！年僅38歲的他登全球最年輕富豪 馬斯克穩坐首富

AI正成為造就億萬富翁的新引擎，根據《富比世》報導指出，今年對全球最富有人士而言，是豐收的一年，特斯拉執行長馬斯克與輝達執行長黃仁勳，依然位居全球頂尖富豪之列。而今年AI領域湧現超過50位億萬富翁，多數為創業者，其中包括父母來自台灣的Surge AI創辦人Edwin Chen，他更是今年入榜美國前400大富豪中最年輕的一位。

根據美國《富比士》即時數據，Edwin Chen的身價估計達180億美元，在美國前400大富豪中名列第55，全球富豪中則排名第134。38歲的他是白手起家的創業者，目前居住在紐約。

廣告 廣告

《富比士》曾以專文介紹Edwin Chen的成長與創業歷程，他出生於佛州一個約3000人的小鎮，父母來自台灣，經營一家中餐館，青少年時期曾在餐館幫忙。自小，對語言和數學充滿興趣的他，後來進入麻省理工學院主修數學，並曾在Google、Facebook及Twitter（現X）任職。7年前，他離開舊金山灣區，自行出資創辦了Surge AI，未依賴外部募資。

除了登上富豪榜，Edwin Chen也入選《時代雜誌》2025年AI領域百大影響力人物。他向《時代雜誌》表示，AI有可能創作出「足以獲得諾貝爾獎的詩」，甚至揭示宇宙奧秘，但前提是必須以能反映人類專業、創造力與價值觀的高品質資料進行訓練。

AI與自動駕駛助攻 馬斯克財富突破7000億美元

此外，一些原本就極為富有的人，在2025年財富進一步增長。根據彭博億萬富翁指數追蹤，前五名財富漲幅最大的人包括馬斯克、Alphabet聯合創辦人拉里·佩奇（Larry Page）與謝爾蓋·布林（Sergey Brin）、甲骨文（Oracle）創辦人拉里·艾里森（Larry Ellison）以及黃仁勳。

其中，馬斯克個人淨資產突破7000億美元，穩居全球首富之位。其中一個關鍵推動因素，來自馬斯克於12月14日的公開言論，他透露，公司正在測試無人駕駛計程車（Robotaxi），且測試版本的前排座位未配置安全監管人員。此番說法被外界解讀為自動駕駛技術進入新階段，進一步增強投資人對未來營運模式的想像空間。

更多風傳媒報導

