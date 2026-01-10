台灣囡仔好厲害 數學能力贏日韓擠進全球前3！排名第1的是亞洲這個小國

台灣人的數學實力到底有多強？根據《視覺資本》（Visual Capitalist）統計15–16歲學生的平均數學成績，亞洲經濟體包辦前6名，其中新加坡排名第1，澳門緊追在後，台灣位居第3，香港第4，日本與南韓分別為第5與第6名。

《視覺資本》指出，數學能力是現代經濟的基礎，支撐創新力、生產力與長期競爭力。隨著科技與數據驅動型工作日益重要，數學成績優異的國家往往更具優勢。

該排名依據來自OECD 2022年國際學生評估計畫（PISA）的數據，PISA旨在評估學生運用數學知識解決實際問題的能力，並對全球教育體系進行比較。具體成績方面，新加坡以平均數學分數575分位居第一；澳門552分緊追在後；台灣547分位居第3；香港540分排第4；日本536分及南韓527分分列第5與第6名。第7至第10名依序為愛沙尼亞（510分）、瑞士（508分）、加拿大（497分）及荷蘭（493分）。美國以465分排名第33，低於OECD平均水平。

廣告 廣告

對此，游庭澔在臉書指出，這也意味著，許多東亞國家的教育體系，能夠穩定地把多數15–16歲學生，訓練到具備複雜問題拆解、抽象推理與實務應用能力，這也是東亞有如此多頂級優秀工程師的原因。

更多風傳媒報導

