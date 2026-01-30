台灣囡仔王奕翔領軍＆TEAM第三度來台開唱！200粉接機高喊：歡迎回家

NICHOLAS（中）領軍＆TEAM第三度來台開唱，今抵達松山機場。（孫伊萱攝）

日本男團＆TEAM受邀擔任春節除夕特別節目《2026超級巨星紅白藝能大賞》演出嘉賓，將於明（31日）晚間在台北小巨蛋參與節目錄製。可惜此次未能全員到齊，隊長EJ與成員K因個人行程缺席。今（30日）下午1點半左右搭機抵達松山機場，吸引近200名粉絲到場接機。台灣成員NICHOLAS（王奕翔）一聽到粉絲高喊「歡迎回家」，立刻露出燦爛笑容，藏不住好心情，也讓人感受到他每次回到家鄉演出時的喜悅。

NICHOLAS站在隊伍最中央的C位，身穿黑色上衣，搭配黑色帽子與紅色圍巾，整體造型俐落又時尚，不過似乎相當熟悉台灣天氣，他也是團內唯一穿短袖的成員，攝影記者拍照時不忘以中文喊他「奕翔，這邊愛心」，除了每次回台都被粉絲打趣虧「痛失藝名」外，這樣親切又熟悉的呼喊也立刻吸引他的目光，他接連比出各式愛心回應粉絲，展現滿滿親和力。7位成員於現場停留約1分半後，隨即搭乘保母車離開機場。

廣告 廣告

此次為＆TEAM第三度來台，他們曾於2023年首度登上寶島，參與高雄世運主場館舉辦的GOLDEN WAVE拼盤演唱會，2024年則在台北南港展覽館舉辦個唱，吸引5000名粉絲到場朝聖，這回首度受邀擔任春節除夕特別節目的海外演唱嘉賓，消息曝光後，即便「9缺2」未能全員合體，仍讓粉絲期待值飆升。

更多中時新聞網報導

大S紀念雕像完工藏具俊曄的愛

青峰要放假跟命運對著幹

NBA》詹皇噙淚返鄉 湖人卻慘輸騎士