「台灣囡仔王奕翔」登上日本紅白！成男偶像第一人 &TEAM表演炸裂全場

&TEAM成員 NICHOLAS（王奕翔）首度站上紅白舞台。（圖／翻攝自NHK、X平台 @andTEAMofficial）

&TEAM登上NHK紅白歌合戰。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

第76屆NHK紅白歌合戰於31日盛大登場，集結多組日、韓人氣團體與實力派歌手同台演出，卡司豪華。其中，9人男團&TEAM首度登上紅白舞台備受矚目，成員們身穿黑色西裝帥氣登場，氣場全開。值得一提的是，&TEAM成員之一的 NICHOLAS（王奕翔），也成功踏上象徵日本演藝圈最高殿堂的紅白舞台，成為繼TWICE子瑜之後，再度站上紅白的台灣藝人，也被網友譽為「台灣之光再＋1」。

&TEAM當晚帶來歌曲〈Firework〉，強烈節奏搭配高難度群舞，舞台張力十足。即便舞蹈動作密集，成員們的歌唱實力依舊穩定，鏡頭一拉近，整齊劃一的動作與表情管理瞬間點燃現場氣氛，其中NICHOLAS在舞台上的自信表現，也成為台灣粉絲關注焦點。

&TEAM自2022年透過選秀節目出道後，以「Japan to Global」為目標持續累積實力，短短3年便接連登上日本唱片大賞、CDTV跨年直播與NHK紅白歌合戰等年末大型舞台。2025年更完成首度亞洲巡演，並在日本、韓國雙雙達成百萬銷量，成為史上首組完成此紀錄的日本男團。

&TEAM舞蹈動作相當整齊。（圖／翻攝自NHK MUSIC）

消息曝光後，網友紛紛留言祝賀，「恭喜王奕翔成為登上NHK紅白的首位台灣男藝人」、「台灣孩子真的好棒」、「希望&TEAM越來越好」，為NICHOLAS與&TEAM的紅白首秀留下滿滿感動與掌聲。

