「台灣囡仔」登全球最年輕富豪！從端盤子到身價5600億 連Google都是他客戶

38歲的台裔美籍企業家Edwin Chen以180億美元（約新台幣5,651億元）身價，登上2025年《富比世》美國前400大富豪榜，成為今年榜單中最年輕的新入榜者，同時獲選為《時代雜誌》AI領域百大影響力人物。這位低調的「隱形冠軍」自掏腰包創立公司Surge AI，在短短五年創造超過10億美元（約新台幣314億元）營收，更成為這波AI革命中不可忽視的幕後推手。

從中餐館到矽谷 數學天才的非典型創業路

根據《富比世》報導，Edwin Chen成長於佛羅里達州水晶河市（Crystal River），一個人口僅約3,400人的小鎮。他的父母來自台灣，在當地經營名為「Peking Garden」的中泰式餐廳，Edwin Chen 青少年時期常在店裡幫忙。他自小展現對語言與數學的濃厚興趣，特別著迷於數字背後的規律與語言的數學基礎。

Edwin Chen的天賦引領他進入麻省理工學院（MIT）主修數學，期間他實行極端的「多階段睡眠法」，每六小時僅睡30分鐘，以爭取更多學習時間。畢業後，他先後任職社群平台X、Google 和臉書等科技巨頭，從事內容審核與推薦演算法相關工作。這十年間，他反覆遭遇同一個痛點，即高品質、經人類標註的數據難以大規模取得，這成為他日後創業的契機。

2020 年，Edwin Chen離開推特，不走傳統矽谷新創依賴創投（VC）的路線，而是利用自己在科技業累積的數百萬美元積蓄，創辦了公司Surge AI。他向《富比世》直言：「我一直很討厭矽谷的身分地位遊戲。」他認為，創投支持的新創往往淪為「快速致富的投機計畫」，拿了大錢就得瘋狂花錢，導致過度招聘與效率低落。

Surge AI：拒絕「血汗工廠」模式，主打高品質數據

有別於傳統數據標註公司傾向聘用開發中國家的低廉勞力進行簡單辨識，Surge AI走的是「精品」路線。Edwin Chen聘請包括長春藤名校教授在內的專家團隊，以及全球超過百萬名經過篩選的標註人員，協助訓練AI模型理解複雜的語言脈絡、邏輯與價值觀。

這種對品質的堅持在2023年迎來轉捩點。據報導，一名Google研究員因旗下AI模型Gemini表現不佳，主動聯繫Edwin Chen，雙方深談後，Google隨即簽下合約，金額迅速成長至每年超過1億美元。該研究員指出，選擇Surge是因為「品質」，而非單純的工時堆疊。目前，Surge AI的客戶囊括Google、Meta、微軟（Microsoft）、OpenAI 以及 Anthropic等頂尖科技公司。

Surge AI的商業模式證明了Edwin Chen的眼光。公司成立不到五年，2024 年營收已達12億美元，且幾乎從創立之初便維持獲利。相較於競爭對手 Scale AI擁有四倍員工人數卻創造較少營收，Surge AI僅有約 250 名正職員工與顧問，展現驚人的營運效率。

儘管AI技術日新月異，外界質疑人類標註員終將被取代，但Edwin Chen對此抱持不同看法。他向《時代雜誌》表示，AI或許能寫出諾貝爾獎等級的詩作，但前提是它必須在能反映人類專業、創造力與價值觀的數據上受訓。他堅信：「真正高品質的資料，對AI與通用人工智慧（AGI）的未來至關重要。」

Edwin Chen認為，只有透過最聰明的人類來訓練AI，將其專業知識轉化為大型語言模型能理解的訊號，AI才能真正突破瓶頸。這也是為何他在面試員工時，不僅考驗程式能力，更重視對語言學、文學的理解與創造力。

身價180億美元 低調富豪不再隱身

Edwin Chen持有Surge AI約75%的股份，隨著公司估值水漲船高，他的個人身價也來到180億美元。這讓他一舉超越眾多科技新貴，成為今年《富比世》美國前 400 大富豪榜中最年輕的成員，也是這波AI淘金熱中，最受矚目的台裔企業家。

雖然坐擁巨富，Edwin Chen的生活依舊保持某種「禪意」。身為純素食者，他習慣每天步行兩萬步，常在深夜漫步於紐約時代廣場，從熙攘的人群與科技燈火中汲取靈感。隨著Surge AI傳出正進行新一輪募資，估值上看300億美元（約新台幣9,418億元），這位曾經只想在幕後默默耕耘的數學天才，如今已準備好站上舞台，引領AI產業的下一個十年。