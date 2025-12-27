「台灣囡仔」登最年輕富豪！端盤子到身價5600億 Google、Meta都是客戶

國際中心／楊惟甯報導

Surge AI創辦人Edwin Chen，擠進美國百大富豪榜。 （圖／翻攝自No Priors YouTube頻道）

AI浪潮不僅改寫科技版圖，也正加速重塑全球財富結構。根據美國《富比士》即時統計，光是今年一年，AI相關領域就新增超過50位億萬富翁，且多數為白手起家的創業者。其中38歲的台裔美籍企業家Edwin Chen，他的父母來自台灣、畢業於麻省理工學院（MIT），還曾任職於Google、Facebook、Twitter等科技巨頭。2020年，他從前一份工作離開後，選擇不走矽谷主流創投路線，自掏腰包創立資料標註（data labeling）公司Surge AI，短短五年間便創造超過10億美元（約新台幣314億元）的營收，今年更一舉躍升美國百大富豪之列，成為榜上最年輕的一人。

富比士榜單揭曉 38歲「台灣囡仔」擠進美國前400大富豪

據《富比士》報導指出，現年38歲的Edwin Chen，憑藉約180億美元（約新台幣5,651億元）的身價，在2025年美國前400大富豪榜中名列第55名，成為今年榜單上最年輕的新進榜者；同時也在全球富豪排名中位居第134名，更於今年獲選為《時代雜誌》（TIME）AI領域百大影響力人物。

台裔移民家庭出身 從端盤子到身價5600億

回顧Edwin Chen的成長背景，他的父母來自台灣，在佛羅里達州人口僅約3400人的小鎮「水晶河」（Crystal River）經營一家名為「Peking Garden」的中泰式餐廳。青少年時期的他，放學後就在餐館幫忙端盤子。

Edwin Chen自小就對數字與語言展現出異於常人的敏銳度，國二開始自學微積分，後憑藉全額獎學金進入康乃狄克州知名寄宿學校Choate Rosemary Hall就讀，之後更順利進入麻省理工學院，主修數學與電腦科學。

任職科技巨頭 看見AI最大痛點

畢業後，Edwin Chen進入矽谷一線巨頭工作，職涯橫跨Google、Facebook及Twitter，主要負責內容審核與推薦演算法。正是在這段期間，他反覆遭遇一個巨大的技術瓶頸，發現高品質、可供模型學習的人類標註資料始終供不應求，甚至出現語意錯置、場景誤判等荒謬結果，讓他開始質疑整個AI產業對「資料品質」的忽視。

拒絕創投、自掏腰包創業 Surge AI鎖定「黃金數據」

「我一直很討厭矽谷的身分地位遊戲」，Edwin Chen說。2020年，他決定離開Twitter，並拒絕了當時矽谷盛行的創投（VC）模式，在不募資、不找創投的情況下，拿出自己的積蓄，創立了Surge AI，堅持走「精品化」與「高品質」路線，專注於提供被稱為「黃金數據」的標註服務，精準抓住了大型語言模型（LLM）爆發的關鍵痛點。

直到2023年5月的一個深夜，一名Google研究員因旗下的Gemini模型表現不如預期，主動與Edwin Chen聯繫。雙方在深入討論資料訓練問題後，Google隨即與Surge AI簽下合作合約，且金額迅速擴大至每年逾1億美元。此後，Surge AI的客戶名單快速擴張，涵蓋Meta、Microsoft、OpenAI與Anthropic等幾乎所有AI界的領頭羊，奠定其在高端資料標註市場的地位。

Edwin Chen創辦的Surge AI，五年營收破12億美元。Edwin Chen今年更獲選《時代雜誌》AI領域百大影響力人物。（圖／翻攝自 TIMES 網站）

Surge AI 五年營收破12億美元

成立不到五年，Surge AI在2024年的公司營收已突破12億美元，更有專家分析，Surge AI之所以能夠快速成功，在於幾乎從第一天起就已經開始獲利。由於Edwin Chen持有Surge AI約75%的股份，隨著公司估值水漲船高，他的個人身價也攀升至180億美元。

儘管外界普遍質疑人類標註員終將被AI取代，但Edwin Chen卻不這麼認為，他在接受《時代雜誌》專訪時指出，AI或許有能力寫出「能夠拿下諾貝爾獎的詩」，甚至揭示宇宙的奧秘，但前提是必須建立在能夠反映人類專業、創造力與價值觀的高品質資料之上。他強調，「真正高品質的資料，對AI與通用人工智慧（AGI）的未來至關重要。」他直言，AI越強，就越需要「更聰明的人類」來教它，只有透過人類的引導，AI才能學會理解語言背後的脈絡與邏輯；否則，它再強大，也只是根據機率拼湊答案，而非真正「懂」人類。

AI 讓全球財富加速集中

放眼整體市場，AI也正在替既有富豪加速累積財富。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）追蹤，2025年財富增幅最大的前五人，無一不與AI高度相關。包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、Alphabet聯合創辦人Larry Page與Sergey Brin、甲骨文創辦人Larry Ellison，以及輝達執行長黃仁勳等。

