柏林國際影展世代單元選片人對本片給予極高評價，稱讚《你吹Do，我吹Si》以細膩的感受力展開容辰與紹瑜的世界。(富邦文教基金會提供)

台灣兒童的影像創作實力，這次真的「吹」向全世界了！由富邦文教基金會推動「兒童節目人才孵育計畫」所孕育的短片《你吹Do，我吹Si》，近日傳來重磅喜訊：正式入圍世界三大影展之一的柏林影展「新世代」競賽單元（Berlinale Generation Kplus）！這不僅是台灣睽違7年再次有兒童短片入選該單元，更讓全球看見台灣在地兒少的純粹生命力。

在啟程前往柏林參與世界首映前，劇組於22日帶著榮耀重返拍攝地——台北萬華新和國小舉辦放映會。現場氣氛嗨到最高點，更邀請天母國小直笛團現場演奏片中曲目。當大銀幕亮起，看到自己演出的女主角劉容辰驚喜表示：「當初拍戲純粹覺得好玩，沒想到竟然可以去柏林！」男主角吳紹瑜則展現超萌幽默感，害羞地說：「謝謝大家，但想到全世界都要看到我的鬼臉了，就有點緊張。」

廣告 廣告

這部作品由導演莊榮祚執導，靈感竟然來自他的「童年陰影」。導演笑稱，小時候自己就是那個直笛吹不好、老是被老師罵的學生，但他始終記得與同儕合奏時那種單純的快樂。

電影以吹直笛為背景，以細膩的感受力展開兩個小學生的世界。(富邦文教基金會提供)

故事講述想留在直笛隊卻不擅吹奏的女孩「容辰」，遇見了技術高超卻想退出的男孩「紹瑜」。兩人從音樂碰撞到情感共鳴，容辰找到了吹奏訣竅，紹瑜則發現了比技巧更珍貴的同儕情誼。柏林影展選片人高度盛讚本片：「以優雅克制的電影語言，始終與角色保持『平視』，溫柔描繪了兒童在挑戰中發現團結與自由的時刻。」

劇組今(22日)重返拍攝校園放映，亦邀請到片中參與演出的天母國小直笛團出席表演片中曲目。(富邦文教基金會提供)

富邦文教基金會總幹事冷彬感性表示，這份榮耀並非偶然。自2018年啟動孵育計畫以來，基金會致力改變過去兒童在影視中「被動」的形象，轉而以貼近孩子觀點出發。近年來成果豐碩，從德國奧伯豪森短片節到慕尼黑兒少影展，台灣的《秘密森林少年》、《登山總動員》等作品接連獲獎。

冷彬強調：「我們看見了年輕創作者無窮的潛力。未來，台灣兒少內容不僅要發掘本土價值，更要帶著這些屬於台灣孩子的故事，自信地走上世界舞台。」在全校師生「以後出名不要忘了我們」的調侃與祝褔聲中，《你吹Do，我吹Si》將帶著這份純真，正式遠征柏林。

更多鏡週刊報導

台灣囡仔「鬼臉」紅到德國去！ 睽違7年兒童短片再戰柏林影展

與史匹柏、諾蘭齊名：李安獲頒ACE金艾迪年度電影人獎

街聲年度音樂大獎揭曉 熱狗台上有感：音樂永遠才是重點