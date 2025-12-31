「台灣囡仔」 aespa寧寧缺席成員代打上陣

【緯來新聞網】第76屆NHK紅白歌合戰於31日盛大登場，韓國女團aespa成員寧寧因流感缺席，3位成員KARINA、ＷINTER、GISELE照常上台表演〈Ｗhiplash〉，寧寧的部分由成員們代唱，雖說有成員缺席，但3人表現依舊精彩。同樣是首次登上紅白的9人男團&TEAM，帥氣演出也獲好評。

9人男團&TEAM首次登上紅白，台灣成員NICHOLAS（右一）寫下新紀錄。（圖／翻攝自NHK）

aespa今年首次參加日本紅白歌合戰演出，不過成員寧寧過去曾上傳神似「核爆蘑菇雲燈」照片，挑動日本網友敏感神經掀起爭議，不少網友甚至喊話要抵制aespa出席紅白。aespa所屬經紀公司則在29日表示，寧寧因流感取消出席紅白，也讓爭議劃下句點。

aespa首登紅白，只有KARINA、ＷINTER、GISELE上台演出。（圖／翻攝自NHK）

9人男團&TEAM表現也同樣精彩，&TEAM首次參加紅白演出，台灣成員NICHOLAS（王奕翔）成為繼TWICE子瑜後，再次站上紅白舞台的台灣歌手，同時也寫下首次登上紅白的台灣男歌手紀錄。

&TEAM今帶來日文版〈Firework〉演出，整齊群舞讓人眼睛為之一亮，精彩表現獲好評，台灣粉絲紛紛表示：「台灣孩子真的好棒」、「希望&TEAM越來越好」。

9人男團&TEAM登上紅白，帥氣演出獲好評。（圖／翻攝自NHK）

&TEAM台灣成員NICHOLAS成為首位登紅白的台灣男歌手。（圖／翻攝自&TEAM 官方X）

