台灣國安威脅增 情勢近俄襲烏前兆 推修法

台灣海軍 「光華六號」飛彈快艇。(國哦房部發言人)

立法院內政委員會今(7)日審查行政院及朝野立委提出的《國家安全法修正草案》。內政部次長馬士元於會中指出，台灣當前國家安全正面臨 1949 年以來最嚴峻威脅，尤其去年底解放軍對台實施具侵略性的軍事演習，其手法與態勢，幾乎重演俄羅斯入侵烏克蘭前的徵兆，對我國構成高度警訊。





馬士元表示，相關威脅不僅來自實體空間的軍事恫嚇，也同步在網路與認知空間展開攻勢，透過協力者與網軍進行大規模宣傳與攻擊，已呈現混合戰與灰色地帶作戰的完整樣態，凸顯現行國安法制亟需強化。

廣告 廣告





內政委員會上午一度因程序爭議陷入僵局，國民黨立委要求召開公聽會並反對立即逐條審查。經協商後，朝野達成共識，藍綠將於 3 月底前各自召開一場公聽會，隨後進入詢答程序。





陸委會副主委梁文傑指出，中共對台統戰與滲透長期且全面，最終目的即是侵略台灣、消滅中華民國。根據國安局統計，2024 年因共諜案遭起訴人數達 64 人，為 2021 年的 3 倍，滲透管道涵蓋黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體與民間社團等五大類型。





梁文傑強調，儘管政府已於 109 年修正國安五法，但近年案件激增顯示現行法律在構成要件與司法認定上仍有不足，修法勢在必行。