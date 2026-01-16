台灣國家隊投資美國 賴清德加碼曝：美國有國家隊投資台灣

美國對台關稅敲定15%不疊加，且美方232條款半導體及其衍生品關稅，獲最優惠待遇。總統賴清德今（16日）上午出席活動時，肯定談判團隊的辛勞與談判成果，同時他再加碼爆料，台灣雖然有國家隊投資美國，但美國也有國家隊投資台灣。

賴清德總統針對台美關稅底定發表講話。（中天新聞）

行政院副院長鄭麗君在美國華盛頓舉行越洋記者會、行政院長卓榮泰隨後也召開記者會進一步說明台美貿易談判成果後，賴清德上午赴台中，在市長盧秀燕陪同下，參加百工百業博覽會開幕式前，也對外表達看法，並加碼爆料美國也會投資台灣的消息。

賴清德在對外表達看法前，在行進間頻頻向盧秀燕作出指示，並且不時以手勢強化內容，臉上堆滿笑意，似乎十分滿意這次台美經貿談判成果。

賴清德表示，相信各位同胞已經知道台美的對等關稅在今天清晨已經底定。

賴清德指出，行政院副院長鄭麗君及行政院長卓榮泰雖相繼舉行記者會清楚說明，但他要做一些補充。

賴清德說，這次的談判，我方承諾政府將協助台灣的企業出資投資美國2500億美元。台灣的政府將運用信用保證，支持台灣的金融機構授信台灣的企業赴美投資額度2500億美元。我方因此得到4個目標。

他進一步說，第一個是對等關稅降為15%，同時不疊加。這個條件是美國主要的貿易逆差國，包括日本跟歐盟對美國相同的待遇。過去日本跟韓國跟美國簽訂有自由貿易協定或類自由貿易協定；日本跟韓國的商品銷往美國，相較於台灣的商品銷往美國是有競爭優勢的，但是現在大家全部都拉平，反而提供了台灣傳統產業銷往美國一個好的機會。

第二個，232條款關稅的部分。我國政府是全球第一個爭取到美國同意，後續赴美投資的企業，在半導體或及其衍生性商品可以在一定額度內免稅；額度外可以得到最優惠的稅率。

其他適用232條款的一些商品，包括木材傢俱、汽車零組件，或是太空產業的零件等，也可以獲得最優惠的稅率。

第三個目標是台灣模式得到美國的支持。後續美國會協助台灣在土地取得水電基礎設施來協助台灣政府，讓台灣赴美投資的企業能夠形成群聚，這樣有助於台灣的企業，跟美國的企業在研發設計、還有在廣大的市場上合作，讓台灣的產業可以進一步的融入美國的經濟結構當中。

第四個目標是，不僅有台灣國家隊投資美國，美國也同意，有美國國家隊投資台灣，投資的對象包括半導體、人工智慧、國防產業、安控產業、次世代的通訊產業，還有生物醫療、科技產業等等。換句話說，未來台灣跟美國的經貿合作會更緊密。台灣跟美國的經濟可以同步創造雙贏來發展。

賴清德總統出席百工百業博覽會開幕式。（中天新聞）

賴清德認為，今天的談判，對未來會更有助於台灣的產業、立足台灣、佈局全球、行銷全世界。我希望國人同胞都能夠團結合作。

賴清德表示，在這裡也要感謝鄭麗君、楊珍妮談判團隊的辛勞，不管是實體談判到美國，或是在台灣，透過視訊的談判都非常辛苦。要感謝蕭美琴副總統、行政卓榮泰院長、國安會以及行政院相關的部會都非常辛苦，在談判的時候都過美國時間。

賴清德透露，昨天晚上到今天清晨，其實我們也都沒有睡覺，只能密切關注談判的過程，然後一有狀況就隨時解決，一直到談判已經簽訂之後，我們大家才放下心來啊。 我們大家一起努力，台灣未來會更好。 在這裡也先呼籲未來朝野黨團都能夠支持這份談判協議，讓台灣能夠一起大步向前。

