台灣國寶周遊東京亮相 88歲挺身推動日本國民外交

〔記者蕭方綺／台北報導〕88歲名製作人「阿姑」周遊3日受邀在日本東京出席「2025日本全球夫人大賽」，她擔任頒獎和致詞嘉賓，穿上紅禮服亮麗登台，充滿元氣的模樣讓現場嘉賓驚艷。周遊開心表示，可以透過活動進行台日交流，是很棒的國民外交。

她也指導參選美女們要對自己有信心，將自己的專長發揮到最大的極限，一定會有意想不到的表現，參賽者聽聞後也給台灣國寶周遊熱烈的掌聲。

參加這場2025全球夫人大賽，日本文化藝能界問周遊「是否能夠合辦這種選美大賽」周遊則說，如果要她辦選美大會，也是另外一種的挑戰，「這輩子就喜歡挑戰再挑戰，絕不服輸！」但她認為若自己要辦選美大會，絕對是一種創新表現的選美，不光是外在美，更重要的是內在美與參賽者的藝能表現，一席話讓企業界友人宣昶有拍手叫好。

