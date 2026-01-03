台灣國寶民歌教父告別式「半個民歌圈都到了」 文化局長憶17歲啟蒙

記者趙浩雲／台北報導

楊弦。（圖／翻攝自民歌50臉書）

被譽為「民歌教父」、台灣現代民歌運動重要推手的音樂人楊弦去年12月14日中午辭世，享壽75歲，家屬證實他於12月12日入院治療後平靜離開人世，昨（2）日上午在殯儀館舉行告別式，民歌界友人與文化界人士齊聚送行，包含陶曉清、殷正洋、許景淳、謝宇威等人到場致意，台北市文化局局長蔡詩萍也清晨親赴現場並發文悼念。

蔡詩萍在貼文中指出，自己一早抵達殯儀館，靜靜坐了一個多小時，聆聽楊弦夫人、大學同學及多位民歌友人致詞，現場充滿對這位音樂人的不捨與感念。他表示，楊弦當年以音樂鋪陳詩人余光中的文字，開啟台灣現代民歌的第一章，而自己正是在那個年代，以一名高中生身分接觸民歌，深受影響。

蔡詩萍。（圖／翻攝蔡詩萍臉書）

他也回憶，就讀新竹高中時，曾與同學賀景濱為校刊《竹嶺》，帶著錄音機前往台大校園，希望訪問余光中談詩與民歌的關係，雖未能如願，卻在過程中寫下關於現代詩與民歌關聯的文章。多年後再翻閱當年的校刊，仍能看見自己掛名編輯委員與散文作品，讓他感嘆青春歲月與民歌記憶緊緊相連。

蔡詩萍也提到，楊弦當年在台大主修農業化學，卻選擇投入音樂，將詩與歌結合，最終被寫入台灣流行音樂史，這樣的人生軌跡或許連楊弦自己都未曾預料。他感性表示，人終究要面對生老病死，但楊弦的一生「年輕沒有白活，努力沒有白費」，其啟動的民歌風潮，至今仍影響著世代。

