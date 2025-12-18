台灣國寶「藍腹鷴」遭路殺！藝人驚見屍體傻了 動保處發聲

記者柯美儀／台北報導

藍腹鷴是台灣特有種鳥類，不過，藝人「柳丁哥哥」近日卻在新北市秀朗橋周邊人行道看到一隻死亡的藍腹鷴，讓他直呼「這絕對是我遇過最傻眼的路殺！」目前該隻藍腹鷴已送往南投的農業部生物多樣研究所。新北動保處提醒，民眾若在都會區或非山區發現保育類野生動物，應保持距離並通報專業單位，以保障自身與動物安全。

柳丁哥哥在臉書PO出照片表示，他行經中和要去買東西，下橋時眼角撇見好像有個動物躺在人行道旁，很常遇到路殺動物的他本能的停下來查看，起初還沒認出是藍腹鷴，只覺得這隻鳥好大羽毛好美，但仔細一瞧這羽毛的顏色，再查鳥類圖片，確認是藍腹鷴，讓他相當震驚，因為在市區遇到藍腹鷴的路殺，實在太罕見。

該隻藍腹鷴目前已送往南投的農業部生物多樣研究所。（圖／翻攝自柳丁哥哥臉書）

柳丁哥哥隨即聯繫生態好友，幫忙協助將這隻被路殺的藍腹鷴送往南投的農業部生物多樣研究所，提供給單位做更進一步的研究；同時也將座標上傳到路殺社—生命守護者 ，就會成為研究中很重要的記錄。對此，新北動保處表示，昨日上午8時15分入案，8時30分人派員出勤，到場時已沒有見到該隻藍腹鷴，陳情人表示已送往特生中心。

動保處指出，台灣藍腹鷴是第二類珍貴稀有保育類野生動物，民眾於都會區或非山區發現保育類野生動物，應保持距離、避免接觸或自行處置，並可通報1999動保處或相關單位，由專業人員到場協助處理，以免因不當接觸造成人身風險或影響野生動物健康，共同守護野生動物與公共安全。

