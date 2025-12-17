台灣國建請監察院彈劾郭豫珍 痛批她「因人設事、令人不齒」

即時中心／温芸萱報導

新竹市長高虹安二審判決大逆轉，北院一審認其立委任內虛報助理費涉貪11餘萬判7年4月，高院昨（16）日二審改判貪污無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪判6個月。承審法官郭豫珍的判決引發爭議。今（17）日台灣國將召開記者會，指郭法官判決前後標準不一，質疑因人設事、令人不齒，建請監察院啟動彈劾調查，以維護司法公信力。

新竹市長高虹安因被控在擔任立委期間虛報助理酬金及加班費，北院一審認定涉貪11餘萬元，判處7年4個月。不過，高院昨（16）日二審逆轉，貪污部分無罪，僅依《刑法》使公務人員登載不實罪，改判6個月，引發外界關注。承審法官郭豫珍隨即成為焦點。

針對此案，台灣國今日召開記者會，呼籲監察院對郭豫珍啟動彈劾程序。台灣國指出，郭法官在高虹安案的判決與2022年針對前台北市議員童仲彥的助理費案相比，標準明顯不同。童仲彥案因助理費問題被判貪污有罪並入監服刑多年，但高虹安案卻被判貪污無罪、僅輕判偽造文書罪，台灣國質疑郭法官判決存在「因人設事，令人不齒」的情形，影響司法公信力。

台灣國表示，法官應依法審理，避免個人好惡影響判決，呼籲監察委員展開調查，以維護司法正義與國人信心。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

