台灣國成員「割裂國旗有罪」引熱議：終於有正常法官了

日前在光復節也曾發生部分獨派人士撕毀紙製中華民國國旗的行為，爭議不斷。（示意圖／資料照）

自命「台灣國」成員的陳儀庭、陳妙婷及劉珮瑄，曾於2015年國慶日當天持美工刀在新北市割破10多面國旗，並折斷數根旗桿，新北地院判無罪，檢不服提上訴後，高院認「侮辱國旗罪」有違憲之虞，2017年聲請釋憲，但近日又重啟審理，29日將陳等3人各依公然損壞中華民國之國旗罪判處拘役15天，可上訴。粉專、網友感嘆終於有正常的法官、檢察官了，但仍直呼判太輕。還有人提及曾有綠委提案主張燒國旗除罪，熱議不斷。

2015年10月10日國慶日凌晨3點多陳儀庭等人行經新北市永和中正橋，他們分持美工刀、剪刀割破懸掛橋上的國旗10多面，還折斷多根懸掛國旗的旗桿，警方透過監視畫面循線逮人，犯嫌等到案後坦承割破國旗，被檢方起訴。

廣告 廣告

台灣國成員陳儀庭(小圖)、陳妙婷等人2015年國慶日持美工刀在新北市割破10多面國旗，今被判拘役。（合成圖／資料照）

高院認為，原審判決認為陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄所為屬政治性言論，不得以刑法侮辱國旗罪責相繩，而為無罪諭知，尚有違誤，檢察官上訴為有理由，應予撤銷改判。高院表示，本件第一審繫屬2016年8月10日，迄今已逾8年未能判決確定，此係因高院先前另一合議庭裁定停止訴訟程序所致，訴訟程序之延滯無可歸因於被告，依刑事妥速審判法第7條規定酌予減輕其刑。

高院審酌，陳儀庭等人意圖侮辱中華民國，而分別以美工刀、剪刀割破國旗之犯罪手段，公然損壞中華民國國旗，且數量達十數面，原應從重量刑，考量他們坦承共同損害中華民國國旗之客觀犯行，各判處拘役15天。

宣判結果引發熱議，粉專「綠倒小夜曲」對此直呼：「終於有正常的法官了！但判15天？真的太少。相信這位法官是頂著壓力在判決的。」

網友表示「高院層級較高，法官比較資深，可能比較不怕」、「還有上訴的檢察官也有為有守」、「那前幾天光復節毀損國旗那群，即日起也是10年後才判決？」、「太輕了！」還有人提及2016昔日新聞〈蔡易餘提案燒本國或外國國旗都除罪〉，綠色執政離譜亂象討論不斷。

【連回中時新聞網原文】