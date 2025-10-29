台灣國成員10年前「割國旗」無罪逆轉 高院改判拘15天：侮辱國家
台灣國3名成員2015年國慶日當天，持刀割毀新北市中正橋上10多面國旗，被以《刑法》侮辱國旗罪移送，一審判拘役20日、二審改判無罪，檢方上訴後，高院裁定停止訴訟程序並聲請釋憲，因憲法法庭至今未作出判決，高院認為繼續停審有違《刑事妥速審判法》立法意旨，遂於今年8月裁定開始審理。高院今（29日）撤銷無罪判決，改判3人拘役15天，得易科罰金1萬5千元。
本案有5名被告，一審新北地院簡易庭判處拘役20日，其中三人上訴後，二審新北地院合議庭改判無罪。新北檢不服上訴，高等法院認為《刑法》侮辱國旗罪有違憲疑慮，2017年裁定停止訴訟程序，並向大法官聲請憲法解釋，由於大法官至今未作出解釋，高院認為繼續停審，有違《刑事妥速審判法》立法意旨，基於人權保障及公共利益，遂於今年8月裁定開始審理。
高院審理期間，3名被告主張，依照美國聯邦最高法院Texas v. Johnson, 491 U.S.397（1989）判決見解，他們的行為是表達政治意見，屬於政治性象徵性言論，受《憲法》言論自由保障。
高院則引用《憲法》、《中華民國國徽國旗法》及《總統副總統宣誓條例》，指出中華民國國旗在憲法、政治及法律上，對中華民國的象徵意義相當重大，且從比較法上來看，德國及其他民主法治國家也都有類似侮辱國旗罪的規定。
法官認為，中華民國國旗是國家的表徵，褻瀆中華民國國旗，形同羞辱中華民國與人民，行為人損壞、除去或污辱國旗，已超出行使言論自由的必要限度，所為實際上是假藉中華民國憲法保障的言論自由，卻意圖侮辱中華民國，應負刑法第160條第1項所定的刑責。
法官也指出，不一定要藉由以美工刀、剪刀割毀橋上國旗的方法，才能達成宣示政治理念目的，而且割毀十幾面、又不是自己所有的國旗，已經逾越憲法第23條所定的比例原則，認為被告辯詞不足以採信。
高院指出，原本應該對3人從重量刑，但考量一審判處拘役20日，且案件繫屬超過8年未能判決確定，侵害被告受迅速審判的權利「情節重大」，酌予減輕其刑。台灣國已言明將上訴。
