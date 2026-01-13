台灣國批藍白推動彈劾失當 指為「假監督、真奪權」

獨派社團「台灣國」今（14）日在立法院外召開記者會，批評藍白陣營推動對總統賴清德的彈劾程序，指其在缺乏犯罪事實、司法定罪及民意基礎的情況下，仍執意啟動相關政治操作，已嚴重背離民主常規，形同「假彈劾、真政變」。

台灣國指出，依現行國會席次結構，在野陣營無法單獨跨越提出總統彈劾案的法定門檻，但藍白立委仍規劃於14日召開所謂「公聽會」，試圖營造彈劾正當性。台灣國認為，此舉並非正常的國會監督，而是將彈劾機制作為政黨報復與政治奪權的工具，對民主制度造成根本性傷害。對此，台灣國同步舉辦「全民公聽會」，表達台灣民間反對政治性彈劾、拒絕民主政變的立場。

台灣國理事長陳峻涵表示，台灣國一向不承認中華民國流亡政府憲法的正當性，但即便在現行憲政架構下，藍白立委的作為仍難以被視為合憲的彈劾程序，而更像是一場以國會為舞台的「政變預演」。他強調，在民主國家中，彈劾應是最後防線，而非政黨操作的政治武器，若在欠缺具體違法事證下，僅憑政治不滿否定全民直選的總統，將是對民主制度的公然踐踏。

台灣國也指出，相關政治行動與中國共產黨長期期待的「台灣內部失序」劇本高度吻合。該團體認為，中共多年來透過法律戰、輿論戰與認知戰削弱台灣民主的正當性與治理穩定，而藍白立委在關鍵時刻的作為，客觀上可能為中共戰略鋪路，相關影響不容忽視。

台灣國執行長陳慶坤進一步表示，過去數年間，中國國民黨高層頻繁赴中，與中共統戰系統會晤，並重申所謂「一中框架」，否定台灣主權論述；同時，部分台灣民眾黨政治人物在兩岸議題上模糊主權立場，對中共威權體制輕描淡寫，卻將政治能量集中用於攻擊台灣民主制度。台灣國認為，相關政治往來與表態已引發國際社會警惕，若因此動搖國際對台支持，後果恐難以承擔。

台灣國並向藍白立委提出警告，指出國際社會正密切關注台灣政局發展。該團體表示，美國、歐洲、日本等民主國家長期關注中共如何透過「內應政治」與「代理人操作」瓦解民主制度，若在野立委以激烈程序對付民選總統、刻意製造憲政危機，國際社會恐難視其為正常監督。