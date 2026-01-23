台灣國旅崩盤「中國大陸更好玩？」 過來人曝最大缺點：很煩躁

生活中心／朱祖儀報導

不少人認為，去中國旅遊缺點是「人太多」。（示意圖／資料照）

近年來國旅總被詬病太昂貴又沒品質，不少人選擇出國旅遊，觀光署統計，去年1至11月出境旅客第二喜愛的旅遊目的地為中國大陸。一名網友就好奇，看到不少人稱讚到中國大陸的旅遊體驗，好奇真的有比台灣本土好玩嗎？文章曝光掀起討論，但也有人直指最大缺點，「沒有，知名風景區人超多，體驗很差。」

一名網友在PTT發文表示，最近看到有人去中國大陸旅遊，覺得體驗很棒，但因為他本人沒有去過，僅透過網紅的影片略知一二，不免好奇「對岸旅遊體驗有比台灣好嗎？」

文章曝光後，網友紛紛表示，「物價便宜+異文化體驗，當然贏國旅啊」、「光比住宿成本就屌打了」、「風景真的很漂亮，東西好吃」、「地大物博，先天物理條件就擺在哪」、「光自然風景就贏台灣了吧」、「住宿很便宜，cp值超高」、「只去過湖南一次，很難忘，風景區規劃嚴謹，乾乾淨淨的東西也好吃。」

但也有人認為，去中國旅遊人太多了，「差就差在人太多，到哪裡都一堆人，有時候就會覺得很阿雜（台語，煩躁）」、「什麼地方都要門票，而且人太多了，品質怎麼會好」、「但是人太多，有時候遇到素質不好的，煩」、「景色是真的很厲害，人文環境就不一定」、「中國比較大的問題是，最美的風景都是滿滿的人。」

