台灣國樂團回眸音樂會 周聖文從大老自傳找靈感

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）台灣國樂團將推出「回眸」音樂會，擔任指揮及選曲的樂團副指揮周聖文表示，他看了國樂大老董榕森自傳深有所感，「幾十年前他就主張國樂不要畫地自限，是這樣的開放讓現在國樂包羅萬象。」

周聖文今天告訴中央社記者，這場「回眸」音樂會的發想來自國樂名曲「陽明春曉」作曲家董榕森自傳，「我好奇在老師引領國樂風潮的那個年代裡面，他怎麼看待國樂，後來我從書中找到答案。」

周聖文表示，董榕森老師曾經講過那麼一句話，「國樂不要先畫地自限。」周聖文認為，原來在董老師的思想裡面，國樂就是一個包羅萬象，很具包容性的樂種，「半世紀後來看，他的作品在美感上跟我們現在熟悉的國樂有不小的差距，但因為態度開放才有了現代國樂，那我們這一代，又該交出怎樣的成績單？」

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周聖文介紹，這次音樂會選曲上半場包括董榕森1965年問世的「巨人頌」第一樂章「天降巨人」，這是時間的標記，對照下半場的當代國樂；關廼忠的「墾丁三章」則從外來角度看如何用音樂書寫台灣，「當時國樂交響化這命題討論得沸沸揚揚，關老師以他擅長的浪漫的手法，幫台灣留下了這樣一部動人之作。」

下半場以當代作曲家為主，周聖文表示這場音樂會有兩部委託創作首演，卓綺柔的雙阮協奏曲「眠月線」以阿里山小火車為靈感而創作；李佳盈的「衍‧聲」則從台灣國樂60年發展的過程找到創作的力量。作曲家任重的琵琶協奏曲「對雪」則將國樂與文學做了精彩的結合。

周聖文表示，回望是為了聽見時間留下的聲音，凝視是為了想像未來將如何被記憶，希望觀眾可從音樂會感受到台灣國樂跨度60年的變化，「更重要的是，我們如何從這裡找到啟發，找到繼續往前走的力量。」

台灣國樂團「回眸」音樂會將於6月27日舉行，地點在台灣戲曲中心大表演廳。參與獨奏家包括樂團琵琶首席王乙曲，NCO器樂大賽中阮新秀選拔優勝者蔡安蕎與孫聿瑩。（編輯：李亨山）1150610