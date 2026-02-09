台灣國片影史TOP10吸金演員排行榜：許光漢排第11！豬哥亮「數字還會再漲」？！

台灣國片影史最吸金TOP10主角演員排行榜（統計至2026/2/8）

【文 / 雀雀】票房數字不只是冷冰冰的數字統計或熱騰騰如股市起伏的指數而已，它能直接反映一位演員的市場號召力。當我們細數那些在銀幕中心閃耀、帶領觀眾走進戲院也跟著入戲的主角們，他們的臉所呈現的，除了有幫角色注入靈魂的眼神，更是台灣電影近二十年從復興走向高峰的關鍵群！本文透過最新數據整理出最新排行榜，把這些「破億天王天后」的吸金功力報你知！一起來看看台灣國片影史最吸金的主角演員TOP10排行榜（*註1）！

廣告 廣告

可惜的是，許光漢排在第11，還沒入榜（還差2700萬才能擠入榜單之中成為TOP 10），但相信喜歡超越自己的他會很樂見這樣「有很多進步空間」的結果。

TOP1、豬哥亮——12.5 億的南霸天傳奇

台灣影史上最跨越世代、讓全台老少都願意進戲院的神話級人物「豬哥亮」，累計 12.58 億的總票房至今仍是榜首！他的票房奇蹟主要建立在五部賀歲檔電影之上。一切起因於 2011年，葉天倫導演很天才地邀約出國深造回來的豬哥亮出演夜市王電影版《雞排英雄》造成轟動、全民爭相進戲院看豬哥亮並炸出 1.4 億超高票房！從此豬哥亮主演的台灣電影就統治了台灣賀歲片檔期，一路從 2011 年到 2017 年的賀歲片，都有豬哥亮陪伴大家過年！

《高雄有顆藍寶石》世界首映會在金馬影展 (金馬提供)

豬哥亮那種渾然天成、帶著草根幽默的談吐和氣場，讓全台灣為之瘋狂、百看不膩！而《大尾鱸鰻》（4.2 億）、《大稻埕》（2.2 億）、《大囍臨門》（2.5 億）和《大尾鱸鰻2》（1.7 億）多部電影都證明了「豬式幽默」是戲院票房萬靈丹，證明了豬哥亮不僅是一個名字，更是一個時代的集體慰藉，提醒著台灣觀眾對純粹快樂與本土認同的渴望。這座票房大山,至今依然是所有演員努力仰望的高峰。儘管豬哥亮過世，但恐怕他的電影「票房數字還會再漲」——電影《高雄有顆藍寶石》以豬哥亮傳奇崛起為題，透過歷史影片與 Ai 還原豬哥亮聲音等技術，即將推出問世！屆時豬哥亮的吸金功力是否還會繼續發威？令人期待！

TOP2、宋芸樺（12.2 億）——幸運女神的接班氣勢

緊隨著豬哥亮、展現出強大「票房吸力」氣勢的，是近年來影壇公認的「幸運女神」宋芸樺。本文絕對沒有加上夏于喬主演的電影，而是光是宋芸樺自己主演的作品就已經累積出 12.2 億總票房、位居亞軍，與榜首豬哥亮之間的差距僅剩約 3,800 萬，未來成為台灣難波萬指日可待。

《我的少女時代》

宋芸樺從《我的少女時代》（4.1 億）演繹平凡女孩「林真心」而崛起，成為全亞洲「國民初戀」的她，命盤似乎內建「破億紫薇斗數」—— 不論是在九把刀編劇的《等一個人咖啡》（2.6 億）、九把刀執導的《月老》（2.6 億），她都能精準詮釋女孩在愛情中的各種神態。即便挑戰高難度的災難片《96 分鐘》（2 億）或帶有奇幻色彩的《請問,還有哪裡需要加強》（7,064 萬），宋芸樺的靈活演技和有觀眾緣的親和力始終是觀眾願意買票的理由。宋芸樺的表演動能極強，想必未來只要再演一部賣座作品，她就會完成歷史性超車的一刻、正式接班豬哥亮，登頂成為影史票房天后。

《泥娃娃》楊祐寧家中遭遇離奇事件，妻子完全變了一個人，但他也快自身難保。（圖／天予電影提供）

TOP3、楊祐寧—— 憑實力、破 10 億！

位居第三的楊祐寧，已正式突破十億總票房數字，來到 10.03 億。楊祐寧以《十七歲的天空》出道，當時國片尚未起飛，電影卻也獲得了突破千萬的佳績！楊祐寧也是豬哥亮紅利的受惠者，早期票房能夠迅速累積，是因為與豬哥亮合作、在《大尾鱸鰻》（4.2 億）以及《大尾鱸鰻 2》（1.7 億）演父子，讓楊祐寧更加打開觀眾能見度。但楊祐寧最令人驚喜的，是在於他對喜劇表演的想法持續不斷進化。在《總舖師》（3 億）中，楊祐寧以獨特的「料理醫生」形象展現冷幽默功力，讓結合美食與台式懷舊的《總舖師》充滿奇情魅力，證明他能掌握的不只是BL喜劇與父子喜劇而已，連職人喜劇他也可以！

在最新作品《泥娃娃》（1 億）中，楊祐寧也以穩定而感人的演出助攻電影破億，可以說是憑實力、邁向破 10 億總票房大關！楊祐寧證明自己已經成為當今影壇不可或缺的一線男星，表演實力與票房號召力都不容小覷。

王淨在《功夫》中飾演柯震東的同班同學乙晶，因好奇加入學習功夫的行列。（圖／麻吉砥加提供）

TOP4、王淨 8.8 億——最年輕的票房保證

這一週以來剛過 28 歲生日的王淨，在本週之前是以 8.88 億總票房位居台灣第四，也是榜單上最年輕的主角演員。不過新片《功夫》本週即將上映（*註2），屆時王淨可以說是「自己的生日禮物自己賺」、就看今年她能不能晉升「十億俱樂部」主角演員之一了！

王淨的出現象徵著國片新一代商業模式的成熟。自從校園驚悚片《返校》（2 億）開始，王淨就聲名大噪，片中她的表演展現了超越年齡的複雜度和銀幕魅力，並隨後在奇幻大作《月老》（2.6 億）與現象級喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》（3.6 億）中陸續拓展「王淨宇宙」並成為票房保證。王淨憑藉著她帶有邊界感卻又極具靈氣的吸引力，讓她在現今影壇中獨樹一格，是導演們心中最具市場號召力的女主角之一！

此外，《賽德克巴萊》將原封不動、為刪減版本重新在大陸上映。（圖／中時資料照）

《賽德克·巴萊》

TOP5、林慶台、游大慶——7.8 億的賽德克奇蹟（並列第五）

台灣國片影史最罕見的現象之一，就是林慶台與游大慶僅靠著《賽德克·巴萊》這部史詩巨作，就以 7.89 億並列「票房男星」第五！事實上，兩人分別在《賽德克·巴萊（上）:太陽旗》（4.7 億）與《賽德克·巴萊（下）:彩虹橋》（3.1 億）詮釋了中年與青年時期的「莫那·魯道」，他們把充滿野性、生猛且威嚴的民族英雄神采濃度原汁原味表現出來，可說是跨越了語言與文化隔閡、深深觸動每一位台灣觀眾的心靈。這是一個無法複製的奇蹟，他們憑藉這一生一次的靈魂共振，就在影史排行榜中刻下了屬於勇士的名字。

柯震東搭檔九把刀新片《功夫》農曆春節前上映，打造屬於台灣的「現代江湖」。（麻吉砥加提供）

TOP7、柯震東（7.6 億）——九把刀宇宙的最強中鋒

柯震東目前以 7.6 億暫居第七。他的票房版圖與導演九把刀有著極深連結。一切開始於他初登場就一戰封神的《那些年,我們一起追的女孩》（4.2 億），從此被視為九把刀電影宇宙裡的最強中鋒。近年，柯震東強勢回歸國片市場，在《月老》（2.6 億）與《請問,還有哪裡需要加強》中依舊都是影迷關注焦點。後勢看好的他，隨著即將上映、由九把刀執導的超級大作《功夫》問世，應該又會為柯震東帶來全新總票房數字佳績。

艋舺

TOP8、趙又廷——7.3 億票房紀錄超亮眼

身為金鐘影帝，趙又廷的大銀幕表演曾經為國片起飛帶來強勁的氣流。趙又廷以代表作《艋舺》（2.5 億）開啟了台灣黑幫片的新紀元，是 21 世紀台灣角頭電影先驅。他在片中的表演風格與阮經天相得益彰，後來想人在《愛》（1.8 億）再合作並共創票房佳績。至於動作大戲《痞子英雄首部曲:全面開戰》（1.2 億）可說是鞏固了趙又廷的市場定位，也是他具有票房價值的證明。

《陽光女子合唱團》

TOP9、陳意涵（7.289 億）——林孝謙電影的核彈級催淚秘密武器

陳意涵以 7.8 億位居第九名。她的票房能量是與導演林孝謙綁定。在全民瘋《陽光女子合唱團》（4.889 億）的現在，大家都看到了陳意涵有一種能在歡笑與淚水間自由切換的強大演技能耐，親情渲染力無敵！但也別忘記她曾在《比悲傷更悲傷的故事》（2.4 億）中以愛情讓無數影迷落淚。隨著《陽光女子合唱團》票房不斷被推高，陳意涵的數據還在持續上漲。因為她與前方的趙又廷差距實在太過微小，應該在今日過後就已經順利晉升至影史第八名！

大尾鱸鰻

TOP10、郭采潔—— 5.9 億的小時代印記

郭采潔以 5.98 億站穩第十名，她的賣座密碼主要是集中在與豬哥亮合作的《大尾鱸鰻》系列。在第一集（4.2 億）與第二集（1.7 億）中，她飾演的小芹以甜美特質調和了「豬式喜劇」的性別傾斜，也為自己開拓出強大的商業版圖。她是國片在那個小時代中，少數能橫跨都會戲與本土劇的指標性女星。

林柏宏（右）在《關於我和鬼變成家人的那件事》飾演「死掉的Gay」毛毛，跟許光漢有許多搞笑互動（圖／金盞花大影業提供）

許光漢（5.7 億）成為第 11 名，林柏宏（5.7 億）位居 TOP 12 ，可說是與許光漢僅差 100 多萬。至於TOP 13 是王識賢（5.4 億）——王識賢以「角頭系列」吸金無數，想必只要 IP 繼續演，王識賢的電影總票房數字漲幅就不會停！

電影《角頭－鬥陣欸》（曼尼娛樂提供）

▶延伸閱讀：台灣國片最賣座綠葉演員TOP 10排行榜

台灣國片影史最吸金TOP10主角演員排行榜（統計至2026/2/8）

*註1：本文以「票房超過7000萬以上之台灣國片」（約莫是「影史前50賣座台片」）的作品片單來做整合計算，以下未計。

*註2：本文數字計算截止日為2026/02/08（由於《陽光女子合唱團》熱賣中、《功夫》也上映在即，參與這些電影演出的演員排名名次，可能會在本週有持續變動）。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！