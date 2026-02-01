台灣國片熱! "冠軍之路"賣近8千萬 導演龍男現身包場座談

生活中心／林詠琪、莊柏驊 台北報導

今年有不少國片掀起熱潮，包括講述白色恐怖的電影大濛，一月底宣布票房破億，陽光女子合唱團更是厲害，票房已經突破3億元，至於紀錄片"冠軍之路"則逼近8千萬，不少高中生使用文化幣挺國片，還有國小家長會包場，500個座位秒殺，導演龍男更驚喜現身致詞。

在電影院大跳應援舞，搭配國樂版的台灣尚勇，熱鬧登場，啦啦隊女孩yuri帶著小朋友開心跟著跳，有家長即使抱著孩子，另一手也要比動作，台北市國語實小家長會，包場看紀錄片冠軍之路，500個座位搶破頭。

國語實小家長會長鍾艾凌說：「超乎預期的爆滿再爆滿，自己本身看了三次，今天我們場內，還有很多看九次的朋友。」

導演龍男．以撒克．凡亞思說：「1月1號上映到現在，票房已經突破七千多萬，這條冠軍之路我們還正在走，也希望各位大朋友小朋友，如果喜歡也歡迎幫我們宣傳。」

導演龍男現身冠軍之路包場座談會。（圖／民視新聞）





導演龍男，穿上teamtaiwan紅色帽t，驚喜現身，讓大人小朋友超嗨，冠軍之路票房，直逼八千萬，站上台灣紀錄片影史票房第二名，朝著破億邁進，但目前最夯的國片，就是這一部。

民眾vs.記者說：「你們今天要看什麼？，陽光女子合唱團。」

民眾說：「陽光女子合唱團。」

民眾說：「陽光女子（合唱）樂團。」

國小生vs.記者說：「陽光女子合唱團，還準備好什麼？，衛生紙，確定會用到那麼多？，應該會吧。」





國片票房亮眼紛紛破億。（圖／民視新聞）





準備好兩包衛生紙，大哭一場，感動人心的陽光女子合唱團，觀眾流的淚水，跟票房成正比，已經突破3億大關，電影大濛也完成破億里程碑，導演陳玉勳感動發文，國片好消息不斷，年輕人也呼朋引伴，原來還有文化幣加持。

高中生說：「因為好看啊，因為可以用文化幣，國片真的還不錯看，然後拿來用文化幣，就是文化幣花在這邊也划算，花到不知道多少錢，反正它會有回饋這樣。」

為了力挺台灣電影，文化幣首季任務，聚焦國片體驗，結伴觀看消費滿350點，就有加碼回饋，一個月內有11.9萬年輕人響應，不知這力道能推出多少票房。

