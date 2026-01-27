台灣國立大學系統增至15校 蕭美琴出席跨域共榮合作典禮

蕭美琴副總統出席NUST15校跨域共榮典禮致詞 圖：中興大學/提供

[Newtalk新聞] 台灣國立大學系統在去年由11校擴增致15校，今（27）在中興大學舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，副總統蕭美琴親臨致詞，與各校校長及師生代表共同見證臺灣高教發展的重要里程碑。

台灣國立大學系統2021年由中興大學號召11所大學共同成立，致力推動跨校合作與資源整合。去年新增國立金門大學、臺北市立大學、國立東華大學及國立宜蘭大學四校，系統成員校擴增至15所，涵蓋學生數近12萬名、教師5千位，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟。

副總統蕭美琴致詞指出，台灣國立大學系統在短短數年間，從11校擴展至15校，匯聚近12萬名學生，不僅實現跨校、跨域的共融合作，更跨越地理限制，串聯本島、離島及東部學校，展現高等教育多元發展的可能性。

她指出，面對快速變動且充滿不確定性的未來，高等教育必須打破校園圍牆，鋪設更多跨域、跨校與國際學習的路徑，讓年輕世代在探索興趣與人生方向時，能找到與世界連結的新機會。她也期許台灣國立大學系統持續深化合作，成為學生最堅實的後盾，培育具備解決複雜問題能力、能自信與世界對話的下一代。

台灣國立大學系統成立至今四年多，設立教學、研發、國際、主計、圖書館、USR與地方創生、體育七大工作圈，促進成員校在教學研究與行政治理上的交流合作。系統自111年起推行學士班跨校選修，112學年度起開放跨校雙主修、輔系及交換生申請，學生每學期跨校選修可有兩門課免繳學分費，至今累計跨校選修達717人次；並推動實驗室交換、名人講座與國際交流活動，合作舉辦逾百場講座，參與師生近8萬人次。

在國際學生培育方面，系統透過文化體驗、百岳攀登、溯溪等活動，加深國際學生對臺灣社會與在地文化的認識，並規劃外籍生留臺就業配套，結合企業參訪、職涯講座及華語學習課程，提升國際學生畢業後留臺發展的意願。

同時，台臺灣國立大學系統也鼓勵年輕學者投入跨領域研究，推動跨校合作補助計畫，累積研究能量；在大學社會責任與地方創生方面，系統橫跨11個縣市，與地方政府、企業及社會組織建立合作網絡，並積極培育ESG與永續發展人才，目前成員校已開設超過82門ESG相關課程，強化環境永續、社會責任與治理能力。

