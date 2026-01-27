台灣國立大學系統擴至15校！跨校選課免學分費 惠及12萬學子

台灣國立大學系統於27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」。（馮惠宜攝）

台灣國立大學系統於1月27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統成員正式由11所國立大學擴大至15所。此次規模擴張象徵台灣高等教育在資源共享、跨校整合及區域均衡發展上邁入全新里程碑，成員校範圍已橫跨全台11個縣市，服務規模涵蓋12萬名學生與5000位教師。

系統主席、中興大學校長詹富智表示，系統運作的核心在於打破校門藩籬，目前已實質運作教學、研發、國際、圖書館、USR與地方創生、體育及主計等7大工作圈。

廣告 廣告

對學子而言，最具吸引力的莫過於學分費減免政策，系統內學生跨校選修，每學期可享有2門課免繳學分費的優待，至今累計受惠已超過717人次。此外，透過跨校雙主修、輔系及交換生制度，學生能打破校際限制，依個人職涯需求自主修讀專長，並共享實驗室、名人講座與圖書館等頂尖設施，實質縮減南北高教資源差距。

在社會責任與國際競爭力方面，該聯盟展現出極強的協作能量。針對AI醫療、基層運動推廣及氣候變遷等議題，已組成跨校研究團隊共同執行，並開設逾82門ESG相關課程。針對國際生，系統則提供文化體驗、企業參訪與華語課程，意在留住優秀人才在台發展。

目前15所成員校包括中興、中教大、台體大、聯合、暨南、彰師大、虎尾科大、嘉大、高大、屏大、台東大、金大、東華、宜大及北市大，這支高教大艦隊正以跨域整合之姿，全面提升台灣高等教育的國際影響力。

更多中時新聞網報導

胡瓜為啦啦隊圓夢 當場腿軟求饒

埃及斑蚊北漂 遠至板橋車站

社群、網購藏劣質品 立委促掃蕩