台灣國立大學系統 再添4校

台灣國立大學系統27日舉辦「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統正式擴大至15所國立大學，副總統蕭美琴獲邀見證與致詞。（馮惠宜攝）

台灣國立大學系統27日舉行「15校跨域共榮合作典禮」，宣布系統成員由11所國立大學擴大至15所，副總統蕭美琴親臨現場見證，致詞時幽默自曝，大學選填志願時興趣是數學與化學，完全沒想到人生會有如此巨大的轉折，甚至笑稱「有時會後悔當年是不是走錯路？」也以此勉勵現代學子透過跨校資源整合，在動盪的世界中找到未來方向。

台灣國立大學系統由中興大學號召中教大、台體大、聯合、暨南、彰師大、虎尾科大、嘉義大學、高雄大學、勤益科大、台東大學等11所大學於民國110年共同成立，推動跨校合作與資源整合。此次新增金門大學、台北市立大學、東華大學及宜蘭大學4校，涵蓋學生數近12萬人、教師5000人，成為目前國內規模最大的高等教育聯盟。

系統主席、中興大學校長詹富智表示，系統版圖橫跨11縣市，目前已實質運作教學、研發、國際、圖書館、USR與地方創生、體育及主計等7大工作圈，並已推動多項實質福利，包括每學期2門跨校選修免學分費，並開放跨校雙主修、輔系，學生可依職涯需求彈性修課，共享實驗室、講座與圖書館等資源。聯盟並就AI醫療、運動推廣與氣候變遷組跨校團隊，開設82門ESG課程。

蕭美琴表示，自己年少時也曾迷惘，並說面對AI與科技光速變遷，許多學生對於選修什麼與職涯的關聯，常感到猶豫與不安，國立大學系統的核心價值即在於「打破校園圍牆」，協助學生找到與未來的連接點。