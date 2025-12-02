台灣國立委 王義川先辭立委

（圖／本報系資料照）

兩個人互相鬥嘴，一人大言不慚說他的嘴一張開，上唇頂到天、下唇接到地，另一人聽了即問：「那你的臉去哪了？」這人回說：「我，我不要臉了」。

這雖是《笑林廣記》的一則笑話，但在台灣，這種不要臉的政客不乏其人，自稱「台灣國立委」的王義川就是其中之一。

王義川日前赴日旅遊，在神社繪馬的住所欄，自稱來自「台灣國桃園市」，立馬引發嘲諷，立委王鴻薇更大酸：「慟！中華民國少一位國會議員！」王義川不但沒有絲毫愧色，在面對記者提問，反而情緒大暴走，再三強調「我就是台灣國立委，有什麼問題？」依中華民國憲法宣誓就職的中華民國立委，享用的是中華民國憲法給予的職務，領的是中華民國的薪俸與公費，竟然不承認中華民國，普天之下還有比這更厚顏無恥的嗎？

自古至今，全世界沒有一個國家叫「台灣國」，台灣是中華民國的領土，是地理名詞、地區名詞，但凡有點常識的國人都明白這個道理，所以王義川所稱的「台灣國立委」，是不存在的。

北宋神宗時代著名詩僧釋惠洪著有《冷齋夜話》一書，書裡收錄一篇〈痴人說夢夢中說夢〉，內容敘述唐高宗龍朔年間，有位外國僧人來到江淮地區，有人便問：「你姓什麼？」僧人答說：「姓何。」接著又問：「何國人（即哪一國的人）？」僧人回答說：「何國人。」對於這段帶有濃厚禪機的對答，唐代李邕無法參透，在敘寫這位外國僧人的生平時，在碑文裡寫上：「大師姓何，是何國人士。」惠洪對此事發表了自己的評論說：「這正像是對著痴人說荒誕不經的夢話呀！」後來原文中的「痴人說夢」成為一句成語，用來比喻說法荒誕，不切實際。王義川的「台灣國立委」不就是痴人說夢嗎？

如果王義川自認是「台灣國立委」，就請立即辭去中華民國立委職務，因全世界沒有一個國會議員可以兼任另一國的國會議議員，王義川如是「台灣國立委」就必須辭去中華民國立委，並且不得領取中華民國發給的立委薪俸與公費等，更不可行使中華民國立委的各項職權。

其次，如果王義川堅持自己是「台灣國立委」，就請立即放棄中華民國國籍並註銷中華民國戶籍，因為他是具有中華民國國籍及戶籍，才得以擔任中華民國立委，既然他是「台灣國立委」，就不該擁有雙重國籍以示對「台灣國」的赤膽忠誠。

賴政府違法違憲要求陸配必須拿出放棄中國大陸國籍的証明才能擔任公職；而如果王義川不辭中華民國的立委，又拿不出放棄「台灣國」國籍的証明，那就請賴政府比照處理陸配的模式，依「國籍法」強制解除王義川的立委職務，如此才能杜悠悠眾口。（作者為資深媒體工作者）