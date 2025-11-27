「台灣國立委」王義川能選贏？謝寒冰：難獲桃園選民支持

2026桃園市長選戰尚未正式開跑，但話題已經延燒。民進黨立委王義川近日在公開場合自稱「台灣國立委」，此舉引發各界熱議。對於外界揣測王是否有意藉此為參選桃園市長鋪路，資深媒體人謝寒冰則直言，王義川的激烈言論與桃園選民結構不符，恐難獲支持。

謝寒冰26日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，王義川並非在為桃園市長選舉做準備，因為市長選舉採單一選區制，候選人通常會採取較中間的立場以爭取選民支持，而王的激烈言論則可能讓中間選民卻步。他進一步指出，當極端形象一旦形成，要回歸中間立場就非常困難。

針對主持人詢問總統賴清德是否可能點名王義川出戰桃園，謝寒冰認為這種可能性不高。他分析，若選區選民偏好較為激烈的言論，如台南或高雄，這樣的表態或許有用，但桃園的選民結構顯然不同，王的言論在當地恐怕難以奏效。

此外，謝寒冰還提到，王義川可能更在意的是藉由這些言論提升個人在媒體或綠營論壇中的聲量，但他也不諱言批評，王的發言邏輯不通，「根本不值一駁」，對於其參選桃園市長毫無助益。

另一方面，現任總統府副秘書長何志偉也被視為2026桃園市長選戰的熱門人選之一。謝寒冰指出，何志偉相較於王義川更為積極，且賴清德似乎也較為屬意何出馬。不過，謝也質疑，何志偉是否能夠成功提升聲量仍是一大挑戰。他補充，目前民進黨在台北、桃園等地面臨相似的問題，即使賴清德有屬意的人選，但若聲勢無法拉抬，選情將會更加艱困。

