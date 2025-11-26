台灣國被罵爆！王義川「瞎扯一句」秒遭打臉

▲民進黨立委王義川因在繪馬寫下「台灣國」掀起爭議。（圖／翻攝自王義川Threads）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委王義川近日前往日本旅遊時，在神社的繪馬寫下來自「台灣國桃園市」，引來藍營群起嘲諷，國民黨立委王鴻薇更狠酸：「慟！中華民國少一位國會議員！」；針對風波，王義川進一步解釋稱，因為「日本不知道中華民國」，所以他才會寫下台灣國。對此，擁有13萬人追蹤的臉書粉專「政客爽」直接秀出證據，狠狠打臉王義川的謊言。

政客爽指出，王義川在政論節目上嗆，去日本寫台灣國是因為「日本人不知道中華民國」，這讓他傻眼反擊：「喜哩哈囉，你確定嗎？」在今年1月份，日本論壇5ch就有一篇文章，名為「台灣人在行李箱貼是台灣人，不是中國人的貼紙」，結果討論的日本網友還很多人知道「中華民國」，並且認為中華民國就是中國。

政客爽提到，裡面很多言論都認為，台灣的台派有些人都是在騙自己、自我安慰，例如：「Republic of ChinaだけどChineseではありませんなんて意味不明なんだよ」、「バカなJapは騙せても」、「說是Republic of China（中華民國），卻說自己不是Chinese（中國人），這種說法根本莫名其妙啊！」、「就算能騙得了那些愚蠢的日本人（Jap）⋯」。

政客爽強調，事實證明，日本真實存在「知道中華民國」的日本人，卻有像王義川這種人，拿著中華民國政府的薪水，卻在國外急著消滅掉自己國家。

