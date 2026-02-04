台灣國防科技自主躍進 新創開發AI導引反裝甲火箭

創未來科技於新加坡航展展示AI導引火箭系統T-Scope，可將無導引火箭轉為精準武器並加速士兵訓練。 圖：創未來科技（Tron Future）公司 提供

台灣新創國防科技公司「創未來科技」（Tron Future）近日公開一套以人工智慧輔助的反裝甲火箭導引系統，可在戰時大幅縮短士兵的訓練時間。公司表示，該系統可協助使用者快速掌握射擊精度，提升即戰力。

這套名為 T-Scope 的系統於 2 月 3 日至 8 日舉行的新加坡航展首度於海外亮相。該裝置專為無導引彈藥設計，透過多組感測器與 AI 演算法，即時進行彈道計算與預測，並納入環境與物理因素，修正瞄準點。

據《Defense News》報導，創未來科技銷售總監 Alan Kuo 接受訪問時表示，與其在火箭本體加裝感測器，公司選擇將感測與運算整合至 AI 導引模組中，「等同於將無導引火箭轉化為低成本的精準導引武器，大幅提升命中率」。

台灣近年持續強化反戰車武器庫存，包括數量不明的無導引火箭推進榴彈，以因應潛在軍事威脅。創未來科技表示，該公司曾受國內一間主要國防研究機構接洽，希望開發可在短時間內快速動員人員的輔助裝置。

Kuo 指出，T-Scope 透過自動化的複雜彈道運算，並即時顯示修正後的瞄準點，可讓士兵在高度壓縮的訓練時程內，達到接近狙擊手水準的射擊能力，即使在準備時間有限的情況下，仍能維持作戰即時性。

該系統目前已完成初步測試，創未來科技期望能在今年底前取得軍方認證。另依該國防研究機構要求，後續也規劃進行淺水環境測試，以評估系統在不同作戰場景下的表現。

國防安全人士指出，負責相關研發合作的單位可能為中山科學研究院（NCSIST），作為台灣國防科技研發核心機構，長期投入飛彈與無人系統等自主武器的設計與製造。

創未來科技的反無人機雷達系統已獲台灣陸軍採用多年，近年亦協助政府將反無人機技術整合至低軌衛星系統，透過其 T.SpaceRouter 使用者終端，強化台灣整體通訊韌性。

