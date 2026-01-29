台灣國防自主里程碑！海鯤號首度潛航成功 王定宇揭造艦秘辛

政治中心／程正邦報導

台灣國造潛艦「海鯤號（SS-711）」於今（29）天傳來重大捷報！在高雄外海順利完成首次「淺水潛航測試（PD測試）」，成功下潛至50公尺深度並平安返航。這項突破不僅象徵台灣正式跨越潛艦國造最艱難的驗證階段，更宣告台灣已擠身全球少數擁有自主建造潛艦能力的國家之列。

海鯤號今天潛航足足8小時，傍晚順利返航，不少民眾在岸邊揮舞國旗迎接。(圖/新台派上線)

岸邊軍事迷沸騰！「海鯤號加油」見證歷史時刻

今天上午，當海鯤號在台船、海軍及港務船陪同下緩緩駛出高雄港第二港口，守候在岸邊的資深軍事迷與民眾爆發出如見巨星般的歡呼。資深媒體人王瑞德在三立政論《新台派上線》節目中感性直言，看到國旗在潛艦上飄揚，現場激動的氣氛讓他「起雞皮疙瘩」。他指出，一艘潛艦從無到有僅耗時約五年（開工迄今），相較於其他國家首艘原型艦通常需8至10年的期程，台灣的速度與毅力令人敬佩。

王定宇擔任立法院國防委員會委員十年來，參與並見證潛艦國造從無到有的完整艱辛歷程。(圖/新台派上線)

王定宇憶十年辛酸：摸著「中鋼壓力殼」的感動

長年於立法院國防委員會監督預算的立委王定宇，也在節目中分享了鮮為人知的造艦秘辛。他憶及潛艦國造的重要推手前國安會諮委黃曙光、海軍中將邵維揚及台船前董事長鄭文隆。王定宇表示，當初在海昌工廠動土時，現場還是一片空地，當時眾人約定「潛下去的那天要一起在艦上」。

「當我手觸摸著中鋼製作的壓力殼時，內心真的無比激動。」王定宇透露，測試期間他一度聯繫不上邵維揚，後來得知邵將軍為了凝聚造艦信心，親自隨艦下潛。他強調，潛艦航測若只出去幾分鐘就回來，通常是出了問題，而今日海鯤號在水下待了約8小時，顯示各項科目操作極為正常，這對國防自主是極大的鼓舞。

王定宇透露，海軍中將邵維揚為了凝聚造艦信心，今天親自隨艦下潛。(圖/新台派上線)

突破國際打壓：輸出許可拿到手都能被「毀約」

潛艦國造的路徑充滿外交打壓與技術封鎖。王定宇爆料，造艦團隊曾面臨極大的困難，甚至有友好國家在簽約、取得國家輸出許可後，卻在最後一刻因不明壓力突然告知「不能給了」。他指出，潛艦設計必須根據裝備重量與體積來繪製精密設計圖，一旦某項裝備因政治壓力斷供，整個設計圖就得推倒重來。

即便面臨各國特工跟蹤、技術封鎖，台灣造艦團隊仍展現了韌性。王瑞德提到，從韓國、荷蘭到英國，台灣想方設法整合各國頂尖技術，最終完成了這項看似不可能的任務。

王定宇指出，別的國家造潛艦要花八年十年，台灣突破重重限制，只用四年就成功，非常不容易。(圖/新台派上線)

下一步：力拚 6 月正式交艦

隨著首度潛航測試成功，海鯤號接下來將進入更密集的「深水潛航」與作戰系統驗證。台船表示，目前各項系統反應均符合預期，正朝向今年6月交艦給海軍的目標穩健邁進。這艘承載著國人期待的「天公寶貝」，已用實力向國際證明，台灣具備捍衛海疆的堅實國防戰力。

