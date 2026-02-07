台灣國防要走一條誰都無法輕易終結的路

台灣真正的敵人，從來不是某一次軍演、某一次威嚇，而是我們是否開始對這一切習以為常，是否開始相信「反正也沒得選」。（資料照片／王侑聖攝）





當代政治最危險的，往往不是一個錯誤決策，而是一種越來越熟悉、卻不自覺吞噬制度的敘事方式──有人不斷告訴社會：國家正處於生死存亡的「危機狀態」，時間所剩無幾，任何遲疑都是背叛。在這樣的語境中，民主程序顯得冗長，法律約束顯得軟弱，事實查核被嘲諷為不合時宜。唯一被允許的選項，只剩下一個聲稱「代表人民意志」的強人，以及他所承諾的「最終解決」。

這套話術真正的力量，不在於它是否完全捏造危險，而在於它成功改寫了政治討論的規則。政策效果不再重要，重要的是你站在哪一邊；制度限制不再是保護，而被描繪成敵人設下的陷阱；不同意見不再是公共辯論的一部分，而被重新定義為對共同體的威脅。當政治被如此重塑，理性溝通自然消失，取而代之的，是忠誠審判與情緒動員。

面對台海局勢升溫，責任不應簡化為「執政黨解釋得不夠好」，也不該落入「只要更強硬就能解決」的直覺反應。真正該被檢視的，是整個民主社會是否正在被一種結構性的「危機敘事」挾持，逐步對自身制度失去耐心，甚至主動放棄約束。

這不是台灣獨有的問題，也不是任何一個政黨的專利。從歐洲到美國，從拉丁美洲到亞洲，幾乎所有民主社會都曾在不同程度上，經歷過同樣的誘惑：只要把局勢描述得足夠緊急，就能合理化非常手段；只要不斷強調「現在不做就來不及了」，就能讓程序看起來像拖累。這種邏輯一旦被接受，民主制度便開始自行侵蝕，而不必等外力摧毀。

真正的陷阱：把需要長期管理的問題，誤當成必須立刻結算的戰爭

「危機敘事」之所以有效，並非因為人民愚蠢，而是因為它精準擊中了人性中最深層的恐懼。當不確定性長期存在，當風險似乎不斷累積，人們自然渴望一個明確的結局，一個可以宣告「事情已經結束」的時刻。強人政治承諾的，從來不只是安全，而是一種心理上的解脫。

問題在於，這個承諾本身，往往建立在一個過時的想像之上──彷彿現代衝突仍然可以像過去的戰爭一樣，以一次決戰、一次談判或一次權力更替劃下句點。然而，無論是地緣政治競爭、科技安全、經濟制裁，還是社會內部的價值分歧，今日世界的大多數衝突，本質上都已成為「長期存在、反覆波動、無法一次解決」的狀態。

當民主社會誤把這類問題視為「必須立刻解決的危機」，後果往往適得其反。為了追求速度，制度被簡化；為了展現決心，彈性被犧牲；為了製造確定感，複雜性被否認。短期內或許看似果斷，長期卻累積出更高的風險，讓下一次危機來得更急、更猛，也更難處理。

《和平》的核心轉向：不是解決衝突，而是管理衝突

真正成熟的政治，不再迷信「徹底解決」，而是學會「制度化管理」。這不是逃避問題，而是承認一個現實：有些衝突本身就是長期存在的結構條件，任何試圖快速終結它的行動，往往只是把代價延後、放大，並轉嫁給下一代。

所謂「管理」，不是消極承受，而是反過來設計一整套能承受時間壓力的政治與安全機制。它追求的不是戲劇性的勝負，而是可持續的穩定；不是一次性的決斷，而是日復一日的節奏控制與風險調節。

在這樣的視角下，政治的成熟度，不取決於是否能製造決定性時刻，而取決於是否能在沒有結局的情況下，依然維持秩序、信任與選擇空間。這樣的和平並不壯烈，也不感人，甚至顯得「不夠激進」，但它拒絕用一次豪賭換取短暫的確定感，而是承諾一條能走得久、走得穩的路。

中國對台軍演不是為了立刻改變現狀，而是讓現狀本身逐步鬆動，讓風險日常化，讓社會心理基準線被重新校準。

為什麼中國選擇把台灣「管理化」

若從對岸的角度來看，台灣早已不再是一個「需要立即解決」的問題，而是一個必須被妥善「長期管理」的對象。這不是放棄目標，而是戰略成熟的表現。在全球高度互相依賴、戰爭代價呈指數型上升的時代，理性的強權反而會避免快速結算，轉而選擇可控、可調整的長期壓迫。

因此，我們看到的不是失序，而是高度一致的行為模式：高頻但低烈度的軍事壓迫、持續但未越線的灰色地帶行動、結合政治訊號的演訓節奏控制。這些動作的目的，不是立刻改變現狀，而是讓現狀本身逐步鬆動，讓風險日常化，讓社會心理基準線被重新校準。

真正被測試的，從來不是台灣能不能打贏一場戰爭，而是台灣社會能不能長期承受「沒有結局的壓力」。當飛機天天來、軍演年年有，而生活表面上仍可繼續運轉，人們自然會從警覺，走向疲勞，再滑向習以為常。這正是管理化策略的核心──不是擊潰對手，而是改寫對手的耐受邊界。

台灣的回答：不是對抗誰，而是拒絕被「快速結算」

如果對手選擇的是管理衝突，而非解決衝突，那麼台灣若仍用「一次性安全」或「終局幻想」來回應，等於在一場耐力賽中不斷期待短跑的終點。這樣的錯位，才是真正的危險。

因此，我們提出三個彼此支撐的方向：

智慧國防，不是比誰武器多，而是比誰更能掌握判斷、節奏與資訊優勢，避免被情緒與假訊號牽著走。

工程國防，不是一次性軍購，而是確保國防能力能長期維持、不中斷、不因單一專案結束而消失。

動態和平，不是等待和平降臨，而是主動設計一個讓任何人都難以「快速結算台灣」的現實。

這三者的共同核心，不是對抗某一個國家，而是拒絕被任何一方拉進「現在就必須結束」的敘事陷阱。談判若沒有籌碼，只是換一種方式的投降；和平若不能被管理，只是一場延後爆發的危機。

台灣真正的敵人，不是軍演，而是習以為常

台灣真正的敵人，從來不是某一次軍演、某一次威嚇，而是我們是否開始對這一切習以為常，是否開始相信「反正也沒得選」，是否願意用放棄耐心來換取虛假的確定感。

歷史從來不是被一次豪賭改寫的，而是被長期選擇塑形的。台灣要走的，不是一條最快的路，而是一條讓任何人都無法輕易終結我們的路。

這不是妥協，這是成熟。

這不是退讓，這是把時間，重新變成我們的盟友。

※作者為航空國防工程第一線工作者，長期投入於航空系統整合、工程管理與國防科技相關實務。