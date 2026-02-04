台灣國防預算成華府信任考題 旅美教授點破在野黨最大危機

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾3日在社群平台X發文，表示對台灣在野黨大幅刪減國防預算「感到失望」。對此，旅美教授翁履中4日就表示，華府如今對盟友的施壓方式已不同以往，在川普時代形成的「直接點名、公開施壓」模式，正逐漸成為美國政治人物的慣性操作，台灣若仍以過往內政思維解讀，恐將在對外關係上陷入誤判。

翁履中4日在臉書上分析，美國參議員羅傑．威克與丹．沙利文近日相繼在社群平台發文，直接點名台灣立法院反對黨大幅刪減賴清德政府提出的國防預算，並對國會未能通過台灣自衛所需經費表達失望。威克直言，相關預算原本是為急需武器系統提供資金，在中國大陸威脅升高之際，立法院不應再拖延，應重新審慎評估。沙利文措辭更為嚴厲，批評台灣立法院在休會期間仍未通過自衛預算，卻同一時間見到反對黨領導層赴北京與中共高層接觸，並計畫擴大互動，「背後含義不言而喻」，更警告為向北京低頭而削減國防支出，形同玩火。

廣告 廣告

翁履中指出，在當前華府的政治語境下，台灣國會的預算僵局早已不再被視為單純的內政攻防，而是被迅速轉譯為「台灣是否認真自保」、「是否值得美國支持」的信任測驗。尤其當「刪減國防預算」與「赴北京交流」被放在同一時間軸上，國際政治敘事很容易被拼接成「削弱自衛能力、同時向北京示好」的單一結論。無論台灣內部是否另有政治考量，華府如今多半「只看訊號，不看委屈」。

他也引述《華爾街日報》相關報導指出，面對川普時代帶來的盟友體系不確定性，不少美國長期夥伴正嘗試分散風險、降低對華盛頓的依賴，甚至在部分議題上向北京靠攏；但對台灣而言，放棄美國從來不是選項，因為中國大陸的軍事威脅與兩岸實力不對稱，使多數台灣民眾仍認為，唯有美國協助才能避免落入北京之手。

在此背景下，總統賴清德公開宣示將加倍深化與美國的經濟與戰略連結，聚焦AI、無人機、關鍵礦產及排除中國的供應鏈布局，並在美台經濟對話後強調「互利共贏」的合作方向。台灣也曾與美方在關稅議題上達成共識，以投資換取美國半導體產能，讓緊張關係一度緩解，並進一步推動對美軍購與政策配合。

不過，翁履中指出，賴清德也坦言，台灣內部政治挑戰相當嚴峻，反對派立委阻撓包含美方近期核准武器採購在內的國防預算案。更具象徵意義的是，賴清德對外發表相關談話之際，國民黨代表團正同步在北京與中共官員會面，國民黨副主席蕭旭岑更主張應加強與中國大陸的經濟連結，以避免遭外力「剝削」，並強調應透過兩岸合作從世界獲利，而非以對抗讓他國坐收其成。執政與在野的論述落差，也在國際媒體眼中形成鮮明對比。

翁履中直言，國民黨遭美國參議員點名批評並不令人意外，因為華府的政治節奏已經改變，且只會愈來愈強硬。南韓國會先前被川普點名施壓，其實早已釋放訊號：這是一個「談好了就要做，做不到就要付代價」的時代。美國政治人物正沿用川普簡單、直接、有效的模式行事，你可以反對，但不能拖延；可以阻擋，但必須提出更好的方案；最忌諱的是卡關卻說不清楚立場，或誤以為只要強硬回應，美方就會如過去般包容。

他也分析，台灣選戰中統獨議題的邊際效益正在下降，執政黨已將戰線拉向「親美或親中」的區隔；在野黨若無法將自身兩岸論述包裝成「不削弱對美關係、不損害安全、而是增加台灣選項」，反而在國防預算與對外行程上被視為拖後腿、向北京靠攏，等同親手替執政黨搭好對自己不利的戰場。

翁履中坦言，國民黨失去執政權後，因資源、管道與對美溝通籌碼減少，確實更難維持與美國的互動與互信。這不是努力與否的問題，而是政治現實。當國防預算卡關、同時強調與北京的關係，美國政壇往往只會用最直覺的方式判斷：你不可靠。

他提醒，同溫層效應正是最大風險。在同溫層內，對美國強硬可能被視為驕傲，但真正承受代價的，往往是正在地方拚選舉、必須面對選民質疑「是否反美、是否親中」的基層候選人。政黨要贏得選舉，靠的不是同溫層裡的掌聲，而是同溫層外的信任。

翁履中最後強調，兩岸關係固然重要，但在野黨必須誠實面對台灣民意的排序。多數民眾對美國的整體好感，仍遠高於對北京的好感；若誤判情勢，以為「反美」能動員中間選民，反而只會把選民推得更遠。抱怨與情緒無法換來支持，美國政壇看重的是能力與可信度。若看不清當前美國的運作邏輯，未來再次被點名、被施壓、被邊緣化，恐怕只會流失更多台灣民意支持。

【看原文連結】