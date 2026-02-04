台灣國際兒童影展 鍾欣凌邀孩子探索影像世界

記者王丹荷／綜合報導

「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第12屆，今（4）日舉行首賣記者會，邀請金鐘影后鍾欣凌參與。今年以「Tiffi 開箱事務所」為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同出發，探索影像世界的無限可能。鍾欣凌也分享與孩子的相處之道，她笑稱：「要先了解孩子喜歡什麼，家長要做功課才能跟他們聊天，不然聊天一問三不知，真的會變句點王。」

鍾欣凌以二寶媽身分分享親子片單，並透過兒童影展電影溫柔地帶孩子探索世界、傾聽孩子的心聲。鍾欣凌說：「當小朋友處於叛逆期的時候，她其實不會聽家長話，我覺得經由兒童影展，小朋友可以了解到自己的身心靈變化，其中觀摩單元中的《我也想談戀愛》，在講1位10幾歲的小女生她發現所有的朋友好像都是在談戀愛，自己是不是應該找個地方談戀愛，透過這些影片可以讓孩子了解自己能夠被理解。」

鍾欣凌表示：「台灣國際兒童影展選片的這些國家很多地方都是我沒去過，例如斯洛伐克、菲律賓、香港，走入影展就像進入一個魔法世界，跟著電影裡頭上山下海。」

談到對孩子的期許與溝通方式，鍾欣凌表示：「當然希望孩子可以多看多聽多了解，找到自己喜歡的方向，但有時候我愈囉嗦他們愈放空，所以我自己的方法是留一點彼此的空間，讓她們知道有問題我們都在、她們想獨處我不硬敲門、她們想分享我好好聆聽，用她們的語言跟他們溝通，不裝大人也不刻意溫柔。」

鍾欣凌出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會。（公視提供）