台灣國際平面設計獎揭曉 日本設計師獲獎

[NOWnews今日新聞] 第12屆「台灣國際平面設計獎」吸引來自53個國家／地區，共4,532件作品熱烈參賽，最終共有203件作品入圍，並於昨（28）日晚間在典華幸福大樓舉行頒獎典禮，本屆「全場大獎」由日本設計師Junya Kamada與Chiyori Sambongi共同創作的《Kita no Hashi Bakery》奪得。



本屆「全場大獎」作品名「Kita no Hashi」意為「日本最北端」，整體設計以國境之北「稚內市」的地形輪廓為靈感，利用名稱和圖像傳遞唯有在日本最北端才能發掘的獨特價值與富饒物產，成功為在地麵包店打造出選用當地天然食材、職人手工的特色品牌形象。



此設計兼具人文溫度與美感，展現飽滿的在地情感與品牌價值，並帶動地方產業發展，成為以設計推動地方創生的典範。



同時，國內設計師也展現傑出的設計創意，囊括金、銀、銅各1項殊榮。



金獎由楊千逸設計師的作品 《Caged Marriage》獲頒。畫面中，新娘頭紗化為荊棘與牢籠，隱喻婚姻中看不見的壓力與犧牲。以強烈的視覺語言揭示「幸福」外表下的束縛，挑戰社會對婚姻的既定想像，並喚起大眾對性別平等、婚姻自主等議題的省思。





銀獎由賴姵均設計師的作品《Universe in the Path》（宇宙在探索之徑）獲得。作品以「步行」為核心概念，透過身體感知與日常經驗，記錄台南舊街巷弄的磚瓦與牆面，並將現實與想像拼貼成像，描繪出城市既公共又私密的雙重面貌，詩意呈現個體與城市之間的感知連結與記憶軌跡。



銅獎則由吳昊倫與陳憶菁設計師共同創作的《Recreating Stories》（永絮意識）奪得，以時尚與當代藝術為題，重新詮釋「布料」與「紙張」的物質性，主視覺以留白與手繪筆觸傳達永續概念，展現文化思辨與環境意識。



本屆競賽及得獎作品詳細資訊，可至「台灣國際平面設計獎」官方網站瀏覽，歡迎各界持續關注，一同鑑賞全球頂尖、蘊含創意與深度的設計作品。

