台灣國際打擊樂節5月登場 手碟融合Bbox吸睛
（中央社記者趙靜瑜台北5日電）TIPC台灣國際打擊樂節將在5月登場，今年節目有深受歡迎的荷蘭皮可沙打擊樂團之外，也將邀請手碟融合Bbox （人聲打擊樂）的日本松本派手碟樂團訪台，展現獨特聲響。
由朱宗慶打擊樂團主辦的TIPC台灣國際打擊樂節（Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC）今年有來自10國11組團隊，共155位音樂家參與，朱宗慶打擊樂團團長盧煥韋接受中央社訪問時表示，在策畫過程中期間，「來自世界的力量」的主題充滿想像感，每一個團隊都各有特色。
盧煥韋表示，這次陣容除了除了台灣觀眾非常喜愛的皮可沙打擊樂團之外，也推薦日本的松本派手碟樂團。盧煥韋觀察，近十年來台灣的手碟發展蓬勃，一般普羅大眾將手碟視為放鬆、冥想的樂器，但這次打擊樂節邀請的松本派手碟樂團在演奏中加入Bbox （人聲打擊樂），非常創新。
創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，打擊樂節從1993年創辦，至今將要舉辦第12屆，音樂節逐步落實「台灣走出去、世界帶進來」到成為「世界打擊樂的核心，就在台灣」，「這些都不是口號，而是正在發生的事。」
第12屆TIPC主題為「來自世界的力量」，共有來自台、日、韓、印度、美國、希臘、法國、伊朗、古巴與荷蘭等10國的國際級音樂家參與，包括擊樂社群中備受讚譽的演奏家美國奎伊擊樂二重奏（Quey Percussion Duo），擊樂夫妻檔美籍華裔的張鈞量（Pius Cheung）與大茂繪里子（Eriko Daimo）等。
其他團隊包括日本纏之會太鼓團（Matoi No Kai），將帶來振奮人心的和太鼓；韓國律動擊樂三重奏（Groove&）以前衛女力演繹傳統樂的嶄新面貌。希臘手鼓演奏家范吉利斯與他的好朋友們（Vangelis Karipis Trio）打造兼具傳統與現代的聲響世界，都將展現跨文化的擊樂力量。
廣受全球觀眾喜愛的荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa）即將五度來台，融合都市節拍與自然律動的創新音樂團體日本松本派手碟樂團（Matsumoto Zoku Band），也將首度來台展現手碟的獨特魅力；備受期待，號稱台灣木琴大團結的「百人木琴」音樂會也將自5月14日起至30日，在台北、台中、高雄再次登場。（編輯：梁君棣）1150205
其他人也在看
破4億晉升影史第6！《陽光女子合唱團》票房湧泉爆發 孫淑媚曝淚別阿公遺憾
由導演林孝謙執導的《陽光女子合唱團》，在上映一個月後票房勢如破竹，今日正式宣布突破4億大關，累積數字穩坐台灣影史第6名。這股「陽光熱潮」不僅在戲院發酵，劇中「女力軍團」上週末更展開北中南影人謝票場，演員們使出渾身解數，將映後座談變成狂歡同歡會，孫淑媚清唱、苗可麗「開罵」祝福、安心亞火辣熱舞，讓影迷在流完眼淚後帶著笑聲離場。
吳宗憲放話邀周杰倫9成會來
本土天王吳宗憲4日舉辦演唱會加場記者會，宣布將在3月28、29日於台北國際會議中心TICC舉辦「2026臭男人巡迴演唱會」。這場演唱會由已故天王高凌風的兒子葛兆恩（寶弟）策畫，寶弟昨到場力挺，還笑說屆時他也會上台唱2首歌，被吳宗憲虧「現在還要賣票，你不要開玩笑。」
77歲黃西田凍齡奇蹟！娃娃臉驚豔現況曝光：很感謝這張臉
台北流行音樂中心即將迎來星光匯聚的演出盛事，由胡瓜發起、與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日隆重回歸。首日壓軸陣容亮眼，由睽違螢光幕7年的秀場老將余天，帶著兒子余祥銓以及長年搭檔黃西田同台演出，掀起樂迷熱烈期待。其中黃西田現年已77歲，卻依舊維持一張娃娃臉，外型凍齡狀態成為演唱會前最吸睛話題之一。陳宣如
空服員經驗曝光！林予晞「自備鍋具」闖歐洲 揭密省錢出征鹿特丹內幕
由周冠威執導、監製林配儀領軍的電影《自殺通告》，日前於鹿特丹國際影展（IFFR）舉行國際首映，演員林予晞、劉敬、邵奕玫全體現身。該片首映票券一開賣即遭秒殺，播畢後全場觀眾更是起立鼓掌久久不散，不少從英、法、德、義等國慕名而來的影迷，在映後感性對團隊表示：「謝謝你們拍了這部電影！」
《青空花火物語》角逐金熊獎 睽違三年日本動畫再闖柏林主競賽
第76屆柏林國際影展（Berlinale）日前公佈主競賽單元名單，法國工作室Miyu Productions和日本的Asmik Ace共同製作的日本動畫長片《青空花火物語》（花緑青が明ける日に）強勢入圍，將於2026年2月在柏林舉行世界首映，角逐影展最高榮譽——金熊獎。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
張忠謀坐輪椅與黃仁勳餐敘 遭酸「富可敵國又怎樣？」許美華怒批：無知到可笑
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導輝達執行長黃仁勳上月29日訪台，除參加輝達台灣公司尾牙外，也與台積電創辦人張忠謀見面餐敘，兩人在粵式餐廳「榕居」共進...
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人
2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。
中信兄弟》莎菈先去義大利打女壘 發文感謝台灣經歷：徹底改變了我的人生
中信兄弟前打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今年要去打美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。昨天他在IG發文表示，在參加女子職棒賽事之前。先去義大利打女壘，並提及去年在中信兄弟的經歷，「徹底改變了我的人生。」
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大
民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導