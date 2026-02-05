台灣國際打擊樂節5月登場 手碟融合Bbox吸睛

（中央社記者趙靜瑜台北5日電）TIPC台灣國際打擊樂節將在5月登場，今年節目有深受歡迎的荷蘭皮可沙打擊樂團之外，也將邀請手碟融合Bbox （人聲打擊樂）的日本松本派手碟樂團訪台，展現獨特聲響。

由朱宗慶打擊樂團主辦的TIPC台灣國際打擊樂節（Taiwan International Percussion Convention，簡稱TIPC）今年有來自10國11組團隊，共155位音樂家參與，朱宗慶打擊樂團團長盧煥韋接受中央社訪問時表示，在策畫過程中期間，「來自世界的力量」的主題充滿想像感，每一個團隊都各有特色。

盧煥韋表示，這次陣容除了除了台灣觀眾非常喜愛的皮可沙打擊樂團之外，也推薦日本的松本派手碟樂團。盧煥韋觀察，近十年來台灣的手碟發展蓬勃，一般普羅大眾將手碟視為放鬆、冥想的樂器，但這次打擊樂節邀請的松本派手碟樂團在演奏中加入Bbox （人聲打擊樂），非常創新。

創辦人暨藝術總監朱宗慶表示，打擊樂節從1993年創辦，至今將要舉辦第12屆，音樂節逐步落實「台灣走出去、世界帶進來」到成為「世界打擊樂的核心，就在台灣」，「這些都不是口號，而是正在發生的事。」

第12屆TIPC主題為「來自世界的力量」，共有來自台、日、韓、印度、美國、希臘、法國、伊朗、古巴與荷蘭等10國的國際級音樂家參與，包括擊樂社群中備受讚譽的演奏家美國奎伊擊樂二重奏（Quey Percussion Duo），擊樂夫妻檔美籍華裔的張鈞量（Pius Cheung）與大茂繪里子（Eriko Daimo）等。

其他團隊包括日本纏之會太鼓團（Matoi No Kai），將帶來振奮人心的和太鼓；韓國律動擊樂三重奏（Groove&）以前衛女力演繹傳統樂的嶄新面貌。希臘手鼓演奏家范吉利斯與他的好朋友們（Vangelis Karipis Trio）打造兼具傳統與現代的聲響世界，都將展現跨文化的擊樂力量。

廣受全球觀眾喜愛的荷蘭皮可沙打擊樂團（Percossa）即將五度來台，融合都市節拍與自然律動的創新音樂團體日本松本派手碟樂團（Matsumoto Zoku Band），也將首度來台展現手碟的獨特魅力；備受期待，號稱台灣木琴大團結的「百人木琴」音樂會也將自5月14日起至30日，在台北、台中、高雄再次登場。（編輯：梁君棣）1150205