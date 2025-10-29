台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展開展

由外貿協會（TAITRA）與SEMI旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的二○二五「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，即起至三十一日一連三天，於台北南港展覽館一館一、四樓盛大展出。今年共有四百五十家業者使用近一千六百個攤位，打造亞太最具影響力的能源與永續交流平臺。（圖，外貿協會提供）

開幕式中，外貿協會董事長黃志芳指出，Energy Taiwan與Net-Zero Taiwan展會匯聚完整再生能源供應鏈，不論是氫能、儲能還是風能、太陽能，全面展示臺灣及各國在「能源轉型」與「淨零永續」的技術成果，包含前期諮詢規劃、建設開發到後期維護管理，成為企業對外展示優質產品與技術的重要平台。展期間不僅有技術展示，還有採購洽談與專業論壇，邀請各領域專家分享實際案例，幫助企業找到屬於自己的減碳解方，並促成國際合作。

為實現二○五○年淨零願景，臺灣全力推動多元能源與淨零轉型，積極導入先進技術以強化儲能效能。經濟部次長賴建信指出，臺灣作為以出口導向為主的貿易型國家，面對全球變局，須積極推動產業轉型。政府將以「以事實為基礎的解決方案」作為施政方針，凝聚社會共識，邁向淨零永續目標。

截至今年八月，臺灣再生能源發電設施容量已突破二十二兆瓦，展現產官學界攜手推動綠色轉型成果。為進一步優化產業環境，政府除持續推動離岸風電開發外，亦積極輔導屋頂型太陽能設置及再生能源交易機制。賴建信指出，金融體系的投入對綠能產業發展至關重要，也期盼地方政府、金融體系與國際夥伴共同持續合作，讓臺灣在邁向淨零轉型的道路上穩健前行。

GESA綠能暨永續發展聯盟共同主席暨友達能源事業群總經理林恬宇表示，面對全球淨零轉型與能源結構重塑的浪潮，能源轉型已刻不容緩，低碳能源的取得與應用、強化多元低碳能源布局已是產業能否維持國際永續競爭力的關鍵。從再生能源、儲能到智慧能源管理，須兼顧供電穩定與減碳成效，才能為臺灣打造具韌性且具競爭力的能源基盤。GESA將持續結合產官學研合作，透過科技創新與產業合作，加速落實淨零目標，帶動臺灣邁向具韌性的永續未來。

今年「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」共有來自十八國參展廠商，其中有英國、丹麥、荷蘭、比利時四個國家組團參展，展區串聯再生能源與淨零產業鏈，指標參展企業包含經濟部、環境部氣候變遷署、台灣電力公司、阿波羅電力、元晶太陽能、中華民國太陽光電發電系統公會等。根據國際能源總署（IEA）《Renewables 2025》報告指出，全球再生能源裝置容量預計至二○三○年將新增四六○○GW，相當於中國、歐盟與日本的總和，顯示再生能源正快速推動全球能源轉型，臺灣順應這股浪潮，從政策規劃到產業創新全面布局淨零轉型。