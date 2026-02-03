台灣國際科展今盛大開幕 展現青年科學實力

台灣國際科展今日盛大開幕，國際參與再創新高。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕一年一度的「台灣國際科學展覽會」今(2日)舉行盛大開幕典禮。教育部政次張廖萬堅出席表示，參展國家與人數持續成長，規模一年比一年盛大，顯示在國際能見度與影響力之提升，我國青年科學家近年不斷在世界級科技展覽會中嶄露頭角，讓國際社會看見我國中等學校科學教育與基礎研究的深厚實力，教育部持續推動優質前瞻的科學教育，也將持續支持我國學子參與國際科技展覽會，以軟實力讓世界看見台灣。

科教館長劉火欽說明，今年大師講座邀請國科會主委吳誠文，與傳接球實驗數據公司創辦人暨執行長關仲鈞，進行一場跨世代及跨領域的對談，以「從實驗室到球場：科學如何重新定義運動」為題，深入探討科學對運動產業的影響，兩人將從棒球實務經驗出發，分享如何結合人工智慧(AI)與電腦視覺技術，將先進的棒球科學化訓練導入台灣，包括應用於世界棒球經典賽12強賽事中的情蒐分析工作，即是展現台灣科技新創在運動科學領域的亮眼成果。

劉火欽表示，今年來我國參與競賽的國家數及師生人數均創下歷屆新高，共有來自32個國家及地區(包括美國、阿爾及利亞、孟加拉、巴西、加拿大、捷克、丹麥、愛沙尼亞、匈牙利、印尼、義大利、日本、約旦、盧森堡、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、羅馬尼亞、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、韓國、斯里蘭卡、瑞士、泰國、突尼西亞、土耳其、辛巴威、烏克蘭、澳門、台灣)計667位師生參與，233件優勝作品脫穎而出晉級決賽。

張廖萬堅表示，透過台灣國際科學展覽競賽，希望能夠及早培養學生的國際視野與世界觀，讓年輕世代有機會與來自各國的優秀學生相互交流、觀摩學習，這是教育部長期持續辦理這項競賽的重要初衷，也希望外國青年在台灣能留下一段豐富而美好的交流經驗。

台灣國際科學展覽會今年邁入第24屆，除競賽之外，更著重於國際間的交流與分享。劉火欽表示，科展規模持續擴大，反映國際科學交流在多元性與連結深度上的顯著提升，進一步彰顯台灣國際科展已成為具影響力與指標性的科展之一，科教館將持續以擴增參與國家數為目標，鼓勵各國青年學子加入這場國際科學盛會。

