台灣國際科展揭曉！台日學子勇奪最高榮譽

國立台灣科學教育館今（7）日舉辦「2026台灣國際科學展覽會（2026 TISF）」頒獎典禮，大會最高榮譽「青少年科學獎」揭曉。國內得主為動物學科的施冠宇，以及物理與天文學科的黃楚涵；國外青少年科學獎則首度由日本選手奪得，由生物化學科的長坂怜（Sophia Rei Nagasaka）獲獎。

國內青少年科學獎中，國立台灣師範大學附屬高級中學三年級的施冠宇，長期關注細胞發育與基因調控機制。今年以作品《探討黑腹果蠅基因 Scny 對其卵巢發育以及組蛋白調控之影響》參賽，從眾多作品中脫穎而出。

施冠宇以黑腹果蠅為研究模式，深入分析 Scny 基因在卵巢發育與染色質調控中的角色，並延伸探討其與人類疾病的可能關聯。研究結果顯示，Scrawny 在細胞週期調控與表觀遺傳修飾中具有重要功能。評審肯定其實驗設計完整、操作技術成熟，兼具基礎研究深度與轉譯醫學潛力。

另一位國內得主為台北市私立復興實驗中學高二學生黃楚涵。她以《椰纖絲奈米碳複合材料的溫度控制熱電相轉變及熱電應用》為題，嘗試解決傳統熱電材料成本高、製程複雜的問題。

黃楚涵透過系統化實驗，成功開發結合椰子纖絲與碳奈米顆粒的熱電材料，具備低成本、可量產及實際應用潛力，並兼顧環保與永續價值。評審認為作品展現明確應用前景，最終奪下青少年科學獎。

國外青少年科學獎則由日本東京選手長坂怜奪得。她以作品《Drug Repositioning for Novel Genome Engineering Technology》，將「藥物再定位」概念導入基因工程研究，運用已通過安全驗證的抗生素甲氧苄啶，建立可精準操控的基因調控系統。

研究結合亮氨酸拉鍊二聚化結構，成功提升 Cre-loxP 基因重組系統的活性與可控性，使 DNA 重組效率大幅提升。評審指出，作品研究方法具體可行，成果實用性高，因此自國外作品中脫穎而出。

主辦單位指出，今年賽事新增「工程學科 B 組」，開放技術型高中學生參賽，參展件數亦創歷年新高。本屆共有來自32個國家及地區、231件優勝作品、393位學生晉級決賽，最終選出多件作品代表我國參加2026年國際科學競賽。

