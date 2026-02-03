台灣國際科展開幕 32國進入決賽創歷年之最

穿上並展現與團隊共同彩繪、有著國家字樣或特色的實驗衣，2026台灣國際科展開幕，32個國家與地區的代表上台秀創意，台灣學生壓軸獲得最大掌聲。

台灣國際科展是亞洲最具影響力的科展之一，今年國內經甄選進入複審，共有306位學生、170件作品。參與地球與環境科學科別的北市和平高中學生說，平常在不同班，都是額外拉時間在一起討論研究。

台北市和平高中學生魏同學表示，「一開始只是一個小小的這個校內科展，自己做的以為是自己感興趣的東西而已，然後沒想到後來越做越大，做到之後不知不覺就來到國際科展，是一個非常榮幸的殊榮。」

廣告 廣告

美加、日韓、俄羅斯等31個參展國家或地區則有87位學生、63件優勝作品；巴西學生Luiz和團隊參與醫學與健康科學科別。

巴西學生Luiz Morgado說道，「在巴西的競爭非常激烈，能來到這裡是一個絕佳的機會，但這需要付出很多努力，需要付出很多心血，我很高興能來到這裡比賽。」

教育部次長張廖萬堅表示，台灣國際科展讓台灣的科學教育和國際接軌，而今年最大改變也在國內增設技術型高中報名的工程學科B組，讓技高同學以實務性的研究角逐大會獎。

更多公視新聞網報導

首次參加電腦資訊素養國際評比 台灣國中生運算思維能力居第1

13年前涉性騷女大生 吳乃德致歉：不再參與公共事務

