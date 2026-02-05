台灣國際紀錄片影展主視覺曝光 巴勒斯坦「被消失」影像重現台灣

第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至10日盛大登場，主視覺設計靈感源自「焦點專題：巴勒斯坦（無）檔案」單元影片《畫外流離：革命直至勝利》。台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供

第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至10日盛大登場，5日首度曝光本屆主視覺，設計靈感源自「焦點專題：巴勒斯坦（無）檔案」單元影片《畫外流離：革命直至勝利》。主視覺影像中，原本肅殺的戰爭光景在留白與色彩介入下，遠觀竟如嘉年華般魔幻，近看卻充斥衝突反諷，精準回應巴勒斯坦影像檔案長期處於「空缺」與「被掠奪」的生存狀態。

本屆專題以1948年巴勒斯坦「大災難」為起點，深入探討長年戰火下，影像檔案如何在資料館被毀、私人檔案散失的困境中，透過創作者的尋覓與重建，轉化為守護記憶的武器。

單元選片《畫外流離：革命直至勝利》引用散落世界各地的巴勒斯坦電影，將四處尋覓而來的拷貝片段重新彙整，拼湊出40年來國家的顛沛命運。影片當中使用巴勒斯坦電影小組（Palestine Film Unit）1971年作品《With Soul...With Blood》片段，國家高帽上長出惡魔尖角，身著西裝的生意人滿桌武器，孩子們被綑綁如軍事演習，鞭子揮動的同時槍聲響起，戲謔地將掠奪交易及戰爭光景融為一體。

本屆TIDF將於國家電影及視聽文化中心、光點華山電影館及臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，預計匯集國內外超過百部精彩作品。除了常規放映與映後座談，影展更安排了講述表演與聆聽會，打破紀錄片的框架邊界。影迷最關注的亞洲視野競賽、國際競賽與台灣競賽入圍名單，則於2月24日正式揭曉。



