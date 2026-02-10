南部中心／嚴文謙、劉尹淳 台北市報導

2026台灣國際蘭展暨花卉科技展，2月27日將在台南後壁花卉創新園區盛大開幕，農業部10日舉辦展前記者會，台南市長黃偉哲也北上出席，這次展覽除了有最新品種的蘭花，還結合AI科技，把名畫結合蘭花展出，打造多元的觀展體驗，農業部預估，將創造超過12億元的交易額。

台灣國際蘭展暨花卉科技展2/27台南登場 交易額估破12億

今年國際蘭展，分成四大展區，除了展出最新品種的蘭花，還結合AI科技，讓蘭花變成畫布。（圖／翻攝畫面）

摩天輪正中央，放上主題看板，為2026台灣國際蘭展暨花卉科技展正式揭開序幕。今年國際蘭展，分成四大展區，除了展出最新品種的蘭花，還結合AI科技，讓蘭花變成畫布，國際買家也創新高，包括荷蘭、美國、泰國等30國，預估交易量會突破12億元。農業部次長胡忠一表示，蘭花是我們國人的驕傲，也是我們所有蘭花業者他們努力的成果，現場所成立的交易，應該會比去年有兩倍，就是會超過12億，之後的三年到五年之間的交易額，應該可以超過兩百億。

台灣國際蘭展暨花卉科技展2/27台南登場 交易額估破12億

今年國際蘭展，以綻放台灣為主題，將在2月27日正式開幕。（圖／民視新聞）

台南市長黃偉哲也北上出席記者會，強調蘭花在台灣是很成熟的產業，尤其對美關稅降至15%，不論是稅率上，還是蘭花品質上，在競爭對手中，台灣的蘭花都相當具有競爭力。台南市長黃偉哲表示，事實上對業者來講，是鬆了一口氣，而且這次由於許多蘭花業者都非常努力，所以說我想今年的蘭花，台灣國際蘭展盛況可期。國際蘭展展出，正巧也是台灣燈會在嘉義展出的期間，黃偉哲也推薦，白天看蘭花展，晚上逛燈會，絕對是CP值最高首選。台南市長黃偉哲表示，這次我們也特別在蘭花的展期，也跟嘉義縣的台灣燈會，有相當程度的重疊，也因此白天來台南看蘭花，晚上去嘉義縣看台灣燈會，都是非常適合的。長達18天的展期，邀請民眾一起到台南後壁花卉創新園區，欣賞蘭花結合科技的升級成果，也給台灣花卉業者最實質的鼓勵。

