「台灣國際處境很多不公」 蕭美琴：我們不退縮…一步一步開創道路

記者盧素梅／台北報導

副總統蕭美琴應邀赴歐洲出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會演講返國談話。（圖／外交部提供）

副總統蕭美琴7日首次應邀進入位於比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）峰會」發表專題演說，並在今（9）日一早返抵國門，並在發表機場談話。蕭美琴表示，台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是始終沒有退縮，因為相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不停止艱困跟挑戰中開創道路。

廣告 廣告

IPAC年度峰會7日在布魯塞爾的歐洲議會展開。台灣首次以正式會員國身分參與，行前保密到家的蕭美琴現身進入歐洲議會場址，引起現場媒體一陣驚呼。蕭美琴隨後發表重要演說，強調台灣是世界在動盪變局中「可信賴的夥伴」，更是全球和平、繁榮與民主未來對話中「不可或缺的一部分」。

蕭美琴一行人今日一早7時20分右搭機返抵桃園機場，由外交部政務次長吳志中接機，蕭美琴在國賓門簡短發表談話。她指出，這次是奉賴清德總統指派，應「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的邀請，在11月7日出席在歐洲議會的布魯塞爾年會，並由林佳龍一起陪同前往。

擔任IPAC比利時共同主席的比利時眾議院外交委員會主席Els Van Hoof接機歡迎蕭美琴副總統及外交部訪團一行。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

蕭美琴指出，這次有幸代表台灣，在IPAC年會有關專題的場次中，向歐洲來自各國的好朋友，國會議員，公民社會，以及媒體各界分享台灣的民主故事，期待國際社會對台灣有更多的理解和支持，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）成員是一群與台灣共享自由民主價值的全球國會與歐洲議會民選議員所組成的跨國議員平台，長期以來，他們是台灣最堅定的夥伴，以具體行動支持台灣，支持台灣的國際參與，強調台海和平以及區域穩定的重要性，積極在國際社會為台灣發聲。

蕭美琴並指出，在演講當中，她以「台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴」為題發表演說，當中強調，台灣不僅是全球高科技製造以及民主供應鏈的重要夥伴，更是負責任的國際成員，而自由而強韌的台灣，對於全球和平繁榮與民主的未來，都有不可取代的價值，她也呼籲來自世界各國的夥伴，與台灣深化經貿與科技的合作，強化任性與安全的對話，同時支持台灣國際參與，西手維持台海的和平與區域的穩定。

副總統蕭美琴完成演講後，由歐洲議會總務長Miriam Lexmann（左二）及IPAC執行主任Luke de Pulford（左一）陪同步行至歐洲議會門口。（圖／外交部提供）

蕭美琴表示，特別感謝這次邀請，以及各方協助讓這次順利成行，感謝歐洲議會、媒體跟公民團體在場邊熱烈交流，特別感謝林佳龍跟外交部次長吳志中率領的外交團隊，駐歐盟代表謝志偉大使，還有駐英國姚金祥大使，以及所有駐外館的同仁，感謝非常辛苦的規劃，讓這次可以圓滿順利。



蕭美琴並表示，她分享一點感觸，台灣國際處境都非常困難，很多不公平跟挫折，沒有一件事情是容易的，但是我們始終沒有退縮，因為相信台灣跟世界公民一樣，都該有參與國際的機會，更因為有全體國人努力跟堅持，讓我們在不曾停止艱困跟挑戰中，也要一步一步開創我們的道路。



蕭美琴強調，就像她在演講當中提到，孟子曰「得道者多助」，台灣人那麼善良、熱愛自由與努力，積極為世界做出貢獻，走在正道上就會獲得國際認同跟幫助，這次有機會跟長期支持台灣成員中，分享台灣的責任，相當榮幸感動，向世界傳遞台灣人民聲音始終是我們的責任，讓世界看到我們的好，支持台灣是我們的使命，台灣不孤單，有越來越多理念相同的朋友的支持，我們會繼續自信務實堅定步伐，向世界展現志氣、善意以及民主力量

更多三立新聞網報導

蕭美琴歐洲議會演說中國跳腳 徐國勇：讓中國繼續不開心下去

新聞幕後／蕭美琴赴IPAC！中共圍堵始末全公開 賴清德下令「團體戰」

見蕭美琴IPAC演說提台灣時疑哽咽 黃暐瀚感動喊謝謝：不敢想像的事情

台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝

