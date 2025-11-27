台灣國際虹膜學學會 受邀參與2025台灣醫療科技展

台灣國際虹膜學學會（Taiwan International Iridology Medical Associ-ation,TIIMA）將於 2025 年 12 月 4 日至 7 日 參與在台北南港展覽館舉行的「2025 台灣醫療科技展（Taiwan Healthcare+ Expo）」。學會除於展期中除將於展覽攤位（J1019A）提供參觀明民眾免費的虹膜亞健康檢測與諮詢外，並將於2025 年 12 月 6 日下午於南港展覽館一館 403 會議室所舉辦的學術研討會，發表多項全人眼學於實證醫學上的相關研究成果，主題涵蓋預防醫學與亞健康、心血管疾病風險與 AI 判讀、臨床量子醫學與人格虹膜學，完整呈現台灣在國際虹膜醫學研究上的創新突破與應用價值。

台灣國際虹膜學學會長期致力於推動虹膜學的科學化、臨床化與國際化發展，透過跨領域合作，將傳統虹膜學與現代科技結合，建立以虹膜影像為核心的「健康資料分析模型」。學會目前聚焦於幾個發展重點，包括：

廣告 廣告

‧ 虹膜學與心血管、代謝疾病的臨床研究

‧ 虹膜結構與心理行為學的關聯分析

‧ 虹膜影像教育與專業培訓體系建構

‧ AI 虹膜影像辨識與疾病風險預測

本會此次很榮幸受邀參與 2025 台灣醫療科技展，於2025 年 12 月 6 日13:30-17:00 舉辦全人眼學（臨床虹膜、臨床鞏膜、臨床視網膜）應用於臨床健康管理學術研討會中，本會特別邀請產學界知名人士發表最新相關研究成果，包括 : 台北榮總眼科部陳世真部長將發表《從視網膜評估心血管疾病》；本會創會理事長羅大恩博士將發表《整體虹膜學、整體鞏膜學 AI 臨床的研究》；本會榮譽理事長謝琇芳醫師將發表《虹膜學與量子醫學在臨床醫療的運用》；本會理事鍾慧美老師將發表《人格虹膜的形成與統計》，內容精彩，歡迎各界踴躍參與。

本會此次也將在 12/05.06.07 特定時段於展覽攤位 J1019A 提供參觀明民眾免費的虹膜鞏膜亞健康檢測活動，由本會的專家於現場解說虹膜檢測所顯現的健康徵兆，也歡迎各界踴躍參與。

未來，本會將持續推動三大方向，包括【臨床研究深化】— 建立虹膜臨床資料庫，累積疾病與虹膜變化統計；【AI 與大數據判讀】— 整合 AI 分析、影像資料與臨床回饋；【國際學術交流與專業培訓認證】— 推動虹膜學課程、臨床進修與國際認證，並與美歐洲學會合作及共同研究成果，逐步打造從虹膜影像辨識到健康管理的完整系統，讓虹膜學成為精準醫療的一環。

台灣國際虹膜學學會誠摯邀請醫學界、科技界與一般民眾蒞臨研討會，親身了解體驗虹膜學與 AI 科技結合的健康新未來。

台灣國際虹膜學學會 創會理事長 羅大恩 敬邀

*全人眼學應用於臨床健康管理 學術研討會

地點: 四樓 403 會議室 時間: 12/6（Sat.）13:30-17:00 免費參加

*免費虹膜鞏膜亞健康檢測活動

地點: 一樓 J1019A 攤位 時間: 12/5（Fri.） 13:00-18:0012/6（Sat.）10:00-12:0012/7（Sun.）13:00-16:00