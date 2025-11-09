台灣國際衝浪公開賽活動提前結束 QS6000澳洲選手包辦男女雙冠

台灣國際衝浪公開賽提前結束，ＱＳ６０００澳洲選手包辦男女雙冠。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

受鳳凰颱風接近台灣影響，台東縣府宣布「二０二五台灣國際衝浪公開賽」活動提前於九日結束，男女總冠軍男子組由二十五歲澳洲選手Reef Heazlewood摘下冠軍寶座，女子組冠軍由同樣來自澳洲、年僅十五歲的選手Lucy Darragh拿下冠軍，皆可獲得五萬澳幣，約台幣一百萬元獎金及高額積分。

台灣國際衝浪公開賽四日開賽，豔陽高照搭配東北季風創造最佳衝浪環境，由於擔心颱風外圍影響，ＷＳＬ世界衝浪聯盟與台東縣政府評估狀況，決定調整賽程，ＱＳ６０００巡迴積分賽總決賽提早於九日進行，經過激烈競賽，最終兩名來自澳洲選手分別摘下男女子組冠軍寶座。

國內青少年短板賽選手也展現非凡實力與無限潛力，男子組由台南李澤辰與恆春陳昇暘、女子組由花蓮陳宛榆與高雄蘇美芳分別摘下冠、亞軍。

今年賽事吸引全球十二國，逾二百名衝浪選手齊聚，每日賽程緊湊，選手展現極致拼勁，戰況激烈。

連續兩日「放浪遊樂趴」也吸引民眾共襄盛舉。首日「熱浪女團—舞蹈啦啦隊大賽」競爭激烈，最終由來自台中的參賽團隊Funto Girl以精湛舞技與舞台魅力奪得冠軍。