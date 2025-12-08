台灣國際觀鳥馬拉松 觀測到222鳥種驚艷國際

▲第13屆台灣國際觀鳥馬拉松7日圓滿落幕，吸引來自國內外逾200名鳥友參賽，人數創新紀錄。（圖／主辦單位提供）

[NOWnews今日新聞] 第13屆台灣國際觀鳥馬拉松7日圓滿落幕，吸引來自國內外逾200名鳥友參賽，人數創新紀錄。這場歷經24小時的生態觀賞盛事，經專業賞鳥老師審查確認，全體鳥友共觀察到222種鳥種、台灣特有鳥種20種，見證雲嘉南濱海的生態魅力。

各組競賽成績揭曉如下：老鳥組冠軍觀測到148種鳥類、送子鳥組冠軍錄得125種、慢飛組則是89種。最佳攝影獎則由送子鳥組「好鳥好鳥對不隊」，以拍攝到的魚鷹作品得獎。

▲台灣國際觀鳥馬拉松落幕，今年邀請不少國際鳥友參與，見證雲嘉南濱海是賞鳥天堂。（圖／主辦單位提供）

由觀光署雲嘉南國家風景管理處舉辦的國際觀鳥馬拉松，特別邀請韓國東方白鸛保育中心館長金秀卿博士，菲律賓皇室級知名企業家Rodger Yu，以及曾獲《國家地理》攝影大賽首獎的菲律賓知名攝影大師George Tapan來台進行生態旅遊跨國交流。

2天行程共走訪布袋濕地、雲林椬梧滯洪地及台南北門、七股等賞鳥點，被近距離欣賞到的盛大鳥況震撼到，也對台灣有豐富鳥類生態羡慕不己，他們更羨慕台灣鳥友可以用簡易賞鳥設備或手機參加。途中還欣賞了曬鹽灘地、濕地及瀉湖等多樣地景，並在觀光景點透過消費券採購伴手禮，讓他們直呼「雲嘉南濱海真的是賞鳥天堂！」

▲台灣國際觀鳥馬拉松規模逐年增加，不少是親子攜手親近大自然感受飛羽生命力。（圖／主辦單位提供）

參賽隊伍中，奪得送子鳥組第一名的劉姓夫妻，連續參加觀鳥馬拉松10年了，今年帶著9歲兒子及7歲女兒一同參加，對於親子攜手親近大自然感受飛羽生命力，感到特別有意義。來自新竹的李姓夫妻與家人也連續3年參加，特別讚許消費券與在地觀光店家合作，讓專業的賞鳥活動變成一種旅遊體驗。老鳥組冠軍由3位來自屏東、高雄及台中，擁有逾20年賞鳥經驗的鳥友拿下。

歷經24小時的國際觀鳥馬拉松活動，雖在眾多貴賓見證下圓滿落幕，但是，台灣國際觀鳥馬拉松8大主題活動仍將持續推動，直到105年3月候鳥季結束，包括首度舉辦的「賞鳥影片短影音競賽」，總獎金5萬元；賞鳥小旅行、定時定點導覽、出水月主題燈會等，歡迎各位愛好生態旅遊民眾不要錯過!更多活動資訊，請上「雲嘉南，好好玩！！！」臉書粉絲專頁查詢。

