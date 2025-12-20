台灣國際造船公司舉辦慶祝52週年慶園遊會

▲台灣國際造船公司舉辦慶祝52週年慶園遊會活動。(圖／台灣國際造船公司提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣國際造船公司於今(20)日，在該公司高雄總公司，舉辦慶祝52週年慶園遊會活動，週年慶活動在歌舞表演及摸彩助興下，為整個活動掀起高潮。

▲台灣國際造船公司舉辦慶祝52週年慶園遊會活動，民意代表及地方人士到場祝賀。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司慶祝52週年慶園遊會活動，是由該公司董事長陳政宏主持，台灣國際造船公司總經理蔡坤宗、台灣國際造船企業工會理事長張益得、高雄市政府勞工局局長江健興、立法委員李昆澤、柯志恩、林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆、許智傑，以及高雄市議員曾麗燕、陳麗娜、黃彥毓等人與會。

▲台灣國際造船公司舉辦慶祝52週年慶園遊會活動，現場展示自主研發的奮進魔鬼魚號無人船。(圖／台灣國際造船公司提供)

台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台灣國際造船公司在慶祝52週年慶之際，期能透過一年一度廠慶活動，讓大家認識造船業、支持台船公司，以感受及分享台灣國際造船公司全體員工為國家建造海巡艦、海軍艦艇的努力與榮耀。

台灣國際造船公司慶祝52週年慶園遊會活動，規劃充實，邀請高雄在地原住民舞蹈Fangcal青年團隊表演，帶動現場氣氛，另有緊張刺激的拔河比賽、親子溫馨DIY活動，並在現場設有90餘個攤位，呈現多元特色風味小吃。

台灣國際造船公司並在園遊會活動中，展示自主研發的奮進魔鬼魚號無人船，吸引與會人員近距離接觸該公司自主研發的奮進魔鬼魚號無人船，整個活動結合特色美食、員工摸彩、接觸無人船、瞭解潛艦壓力殼原理等，讓與會人員共享匯聚知性、感性與動感的親子園遊盛會，以體恤、感謝台船公司員工、眷屬一整年的勤勞付出。

