台灣國際造船公司辦船佳堡集合住宅建案上樑
[NOWnews今日新聞] 台灣國際造船公司於8日，在高雄市小港區船佳堡基地，舉行船佳堡集合住宅建案上樑儀式，共同見證這棟承載著台船公司跨足營建與照顧員工雙重使命的建築，邁向重要里程碑。
船佳堡集合住宅建案上樑儀式，是由台灣國際造船公司董事長陳政宏與總經理蔡坤宗共同主持，有台蝕公司經營團隊及工程合作夥伴，以及小港區區長周益堂、松山里里長王美華等地方人士與會。
台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，船佳堡集合住宅建案，是由台灣國際造船公司與台船防蝕科技公司及台船營造興業公司所興建，船佳堡集合住宅建案為地上15層、地下3層的集合住宅，自2022年11月4日動土，8日正式上樑，主體結構工程完成，象徵台灣國際造船公司對員工承諾的落實，金樑升起，結構穩固，預計將於明(115)年下半年順利完工交屋。
陳政宏說，船佳堡建案是台灣國際造船公司首度跨足住宅建設的指標性建案，不僅是單純的營建工程，更是台灣國際造船公司將其引以為傲的造船技術，轉化為建築工藝的具體實踐，以國家建築金質獎及國際級規劃設計的堅實基礎作為打造的標準，「以人為本、建造安全、健康舒適」的核心信念，結合科技與人性設計融合了台船公司多項核心技術，台蝕公司運用其在防蝕工程的專業優勢，結合內部資源，將「造船級」的堅固與精密帶入居家生活，旨在為員工提供一個安全、舒適且負擔得起的優質居所。
陳政宏指出，船佳堡的興建對台船公司具有雙重戰略意義，這是台船響應政府居住正義政策、落實企業社會責任(ESG)的具體行動，透過提供員工優質且價格合理的住宅，不僅能減輕同仁購屋壓力，更能達到「留才、攬才、愛才」的效果，讓員工能「安居」進而「樂業」。
其次是，該案標誌著台蝕公司成功從單純的防蝕工程，轉型跨足至營建開發領域，透過與台船營造公司共同合作「船佳堡」的實戰經驗，台蝕公司已建立起完整的營建管理能力與供應鏈整合經驗，為台灣國際造船公司未來的多角化經營開啟了新的成長動能。
