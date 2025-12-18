台灣國際造船攜達明機器人推協作手臂自動化
[NOWnews今日新聞] 台灣國際造船公司攜手達明機器人公司於今(18)日，在台船公司會議室，進行高階會議，雙方針對關鍵技術，深入討論，共同推動協作手臂自動化，以加速造船產業人工智慧(AI)製造，期能奠定先進銲接製程重要里程碑，並透過自動化製程、協作手臂技術及無人船系統之研發與量產布局，以強化國內造船與無人載具產業鏈能量，為國家安全與產業升級奠定穩固基礎。
廣達集團旗下達明機器人公司董事長何世池，率營運長黃識忠等人，到台灣國際造船公司進行高階會議，受到台船公司董事長陳政宏率員熱烈歡迎。
台灣國際造船公司董事長陳政宏表示，台船公司推動造船製程智慧化，乃攜手達明機器人公司導入協作手臂自動化銲接技術，逐步應用於船舶建造流程，象徵造船產業在生產自動化與智慧製造上的重要突破，也是台船公司邁向智慧船廠的重要一步。
由成功大學系統及船舶機電工程學系借調，擔任台灣國際造船公司董事長的陳政宏，憑藉其學術背景與跨域整合能力，倡議台船公司全面推動技術創新與高附加價值產品研發，並結合國內外專業技術夥伴之經驗，共同強化製程穩定度與品質表現，期以技術創新，來引領新潮流。
陳政宏在接任台灣國際造船公司董事長後，持續深化自動化、機電系統整合與人工智慧(AI)在船廠的應用，並積極布局無人載具領域，在自主研發無人船「奮進魔鬼魚號」的基礎上，展現台船公司於智慧製造與系統整合方面的研發實力。
陳政宏說，目前台船公司已為「奮進魔鬼魚號」無人船設置專屬產線，並投入生產，在產線運作成熟且合約明確情況下，產能可達每7至10天生產1艘，年產約40艘，此外，因應未來市場與政府大型採購需求，台船公司亦同步規劃擴建新產線，並結合國內多家商廠能量，未來年產能可望擴充至500艘，進一步強化台船公司在高科技船舶與無人系統領域的整體競爭優勢。
陳政宏指出，台船公司在造船製程方面，已規劃設立自動化示範產線，導入達明機器人公司協作手臂應用於船舶銲接構件生產，透過類似流水線的自動化銲接作業，以有效提升生產效率，預計於明(115)年進入試量產(Pilot Run)階段，再逐步擴大產線，全面提升產能與品質穩定度。
陳政宏並指出，由於船舶產線有許多特殊之處，台船公司將持續與合作夥伴深化技術合作，發展更小型化的協作手臂，以因應船艙等狹小空間之銲接需求，突破傳統施工限制，以提升作業彈性與安全性，為船舶設計與製造開創更多創新應用，持續引領國內造船產業邁向智慧製造新階段，未來將配合政府推動國防自主與海事科技政策，持續深化智慧製造與關鍵技術自主，並推動造船產線優化與再造，提升產能彈性與製造效率，且因應少子化缺工等趨勢。
