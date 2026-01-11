台灣國際馬拉松 五千人開跑

二０二六台灣國際馬拉松in台南十一日清晨在台南都會公園開跑。（市府提供）

記者黃文記∕仁德報導

由台灣國際馬拉松交流協會及亞洲馬拉松大聯盟共同主辦，並由冰點空調冷氣公司、名人演藝事業公司冠名贊助的「二０二六台灣國際馬拉松in台南」，十一日上午於台南都會公園熱鬧開跑。賽事規劃全馬、半馬、挑戰組及親子休閒組四大組別，吸引超過五千名跑者齊聚台南參與盛會。

台南市長黃偉哲受邀為開賽起跑加油，祝福賽事順利，並盼選手盡情享受路跑運動的樂趣。黃偉哲表示，「台灣國際馬拉松in台南」成功匯聚全國跑者，展現台南城市的運動能量與活力。他感謝冰點空調冷氣公司、名人演藝事業公司等企業夥伴的支持，以及各界的熱情投入，使本屆賽事得以順利舉行。

賽事以台南都會公園為起終點，路線途經仁德、歸仁及關廟三區，沿途串連城市景觀與地方特色。黃偉哲也邀請跑者在完賽後留步台南，走訪歷史文化景點，品嘗在地特色美食，體驗城市獨特魅力。

比賽結果，全程馬拉松男子組第一名由肯亞選手ELIAS以二小時二十七分二十三秒獲得；女子組由肯亞選手EUNICE以二小時五十三分三十六秒封后。

台南市政府體育局表示，近年馬拉松及路跑活動蓬勃發展，藉由賽事推廣規律運動，有助提升全民健康意識。歡迎跑友在比賽中盡情奔馳，親身體驗台南寬敞平坦的田園賽道與自然景致。另台南市將於三月一日舉辦「二０二六台南古都國際半程馬拉松」，誠摯邀請全國跑者踴躍參與，來台南留下美好賽事回憶。